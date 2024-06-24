MHP'li Tunahan Adıgüzel istifa etti

24 Haziran 2024 16:03 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 16:05

MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Güven Adıgüzel’in oğlu Tunahan Adıgüzel istifa etti.

AÇIKLAMA YAPTI

Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Partim MHP’nin zarar görmemesi adına üzülerek istifa ettiğimi kamuoyuna duyururum. Saygılarımla…" ifadelerini kullandı.

MHP'li isim, istifa açıklamasında ayrıca "Terör örgütü PKK’nın beni hedef alarak tehdit etmesi nezdimde, abesle iştigal bir durumdur! Asıl üzücü olan çocuklarımın üzerinden benim ve partim olan MHP’nin hedef alınması. Bu vesileyle üzgünüğümü beyan ediyorum. Saygı ve hürmetlerimle…" dedi.