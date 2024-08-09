Karlos May Nasar Halter'de rekor kırarak Olimpiyata damga vurdu!

09 Ağustos 2024 20:52 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 20:53

Taha Akgül yarı finalde kaybetti! Bronz için mücadele verecek

Taha Akgül yarı finalde kaybetti! Bronz için mücadele verecek

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda halterde yeni bir dünya rekoru gerçekleşti.

Ülkesi Bulgaristan için yarışan 20 yaşındaki halter sporcusu Karlos May Nasar, 89 kilo halter finalinde toplamda 400 kilonun üstüne çıkan tarihteki ilk sporcu oldu.

2 DALDA REKOR KIRDI

Nasar, koparmada 180 kilo kaldırdıktan sonra silkmede 224 kilo kaldırarak 11 kilo daha ekleyerek yeni bir dünya rekoru kırdı.

Gümüş madalya 390 kiloyla Kolombiya'dan Yeison Lopez'e giderken İtalya'dan Antonino Pizzolato da 384 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu.