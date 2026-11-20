ÇİPLERİN BAŞKA ŞİRKETLERE AKTARILMA RİSKİ GÜNDEMDE

Belgelerde öne çıkan bir diğer konu ise ihraç edilen çiplerin farklı şirketlere veya ülkelere yönlendirilme ihtimali oldu. Nvidia'nın iki lisans başvurusu dışındaki tüm başvurularında, çiplerin kullanılacağı sistemleri veri merkezlerine kurabilecek kuruluşlar arasında Maginfra, Beijing New Matrix Information Technologies, ZTE Kangxun Telecom ve Lenovo ile bağlı şirketleri gösterildi. Diğer başvurularda ise Aivres Systems, XFusion Technologies International, Cloudnine Information Technologies ve Changkuai Computing Information Industry gibi şirketler yer aldı.

Yayımlanan belgede, Maginfra, Beijing New Matrix Information Technologies ve Aivres Systems ile bağlantılı olarak çiplerin başka ülke veya kuruluşlara yönlendirilmesi riskine ilişkin daha önce kamuoyuna yansıyan haberlere de dikkat çekildi.