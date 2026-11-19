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İstanbul
Yapay zekâ, siber saldırılarda da dengeleri değiştiriyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), hackerların ARTEX adlı açık kaynaklı yapay zekâ aracını kullanarak şirketlerin ve kamu kurumlarının sistemlerine çok daha kısa sürede sızabildiği konusunda uyardı. FBI'ın yayımladığı güvenlik uyarısına göre saldırganlar, hedef belirlemekten sistemlerde üst düzey erişim yetkisi kazanmaya kadar uzanan süreci bazı saldırılarda üç saatin altına indirdi. Üstelik saldırılar yalnızca belirli bir sektörle sınırlı değil.
FBI'ın açıklamasına göre ARTEX, en az ağustos ayından bu yana dünyanın farklı ülkelerindeki kuruluşlara yönelik siber saldırılarda kullanılıyor. Saldırganların hedefinde finans, kamu, teknoloji, savunma, yarı iletken, enerji, sağlık, imalat, telekomünikasyon ve hukuk sektörleri bulunuyor.
Aslında ARTEX, kuruluşların kendi sistemlerindeki güvenlik açıklarını tespit etmesi ve savunmalarını test etmesi amacıyla geliştirildi. Ancak aynı özellikler, kötü niyetli kişilerin elinde ciddi bir tehdide dönüşebiliyor. Hackerlar bu araç sayesinde ağlardaki zayıf noktaları belirleyebiliyor, güvenlik açıklarından yararlanabiliyor ve hassas verilere ulaşmaya çalışabiliyor.
Microsoft'un analizine göre yapay zekâ ajanları, güvenlik sistemlerini taramaktan tespit edilen açıkları kullanmaya ve verileri dışarı aktarmaya kadar birçok işlemi otomatik olarak gerçekleştirebiliyor.
Bu da saldırganlara aynı anda birden fazla yöntem deneme fırsatı veriyor. Daha önce uzun zaman alan sızma girişimleri, artık birkaç saat içinde tamamlanabiliyor.
FBI'ın uyarısında en dikkat çeken örneklerden biri Güney Kore'de yaşandı. Ülkedeki finans kuruluşlarını hedef alan ve ARTEX'in kullanıldığı saldırılarda yaklaşık 67 bin kişinin kişisel bilgileri açığa çıktı. Microsoft'un tespit ettiği ayrı bir saldırı kampanyasında ise tablo daha da büyüdü. Şirket, 2 bin 250'den fazla kuruluşun Microsoft 365 sistemlerinin ihlal edildiğini bildirdi.
Bu saldırılarda ARTEX'in yanı sıra ConnectWise yedekleme yazılımına ait ele geçirilmiş kimlik bilgileri de kullanıldı. Saldırganların işini kolaylaştıran ayrıntı ise söz konusu yedekleme yazılımının kuruluşlar tarafından zaten yetkilendirilmiş olmasıydı.
Hackerlar, yazılıma daha önce tanınan erişim izinlerinden yararlanarak her kullanıcı hesabına ayrı ayrı giriş yapmak zorunda kalmadan sistemlere ulaşabildi.
Amazon Web Services tarafından 13 Kasım'da yayımlanan araştırma, yapay zekâ destekli saldırıların başka bir tehlikeli yönünü ortaya çıkardı. Amazon Threat Intelligence ekibi, saldırganların yapay zekâ hizmetlerine ait kimlik bilgilerini ele geçirerek bunları başka kuruluşlardaki yeni erişim bilgilerine ulaşmak için kullandığını tespit etti.
Araştırmacılar, gerçek yapay zekâ servislerini taklit eden tuzak sistemler kurarak saldırganların hareketlerini izledi.
Elde edilen bulgular, bu saldırı kampanyalarının ARTEX ile bağlantılı olabileceğini gösterdi. Ancak Amazon, bağlantıya ilişkin değerlendirmesinin orta düzeyde güven taşıdığını belirtti. Şirket ayrıca kendi izleme sistemlerinin dışındaki hedeflerde, yapay zekâ ajanlarının bildirdiği sonuçları bağımsız olarak doğrulayamadığını açıkladı.
Araştırmaya göre saldırganlar özellikle varsayılan parolaları, internete açık kimlik bilgilerini ve güncellenmemiş yazılımları hedef alıyor. Yapay zekâ ise bu açıkların bulunmasını ve kullanılmasını ciddi ölçüde hızlandırıyor.
ARTEX'in kötü amaçlarla kullanıldığına yönelik haberlerin ardından aracın geliştiricisi, ekim ayında orijinal GitHub deposunu kaldırdı. Ancak FBI'a göre bu adım saldırıların önünü tamamen kesmiş değil. Çünkü ARTEX'in farklı kopyaları internet üzerinden hâlâ erişilebilir durumda.
Bu nedenle kuruluşların yalnızca yazılımlarını güncellemesi yeterli görülmüyor. Sistemlere kimlerin erişebildiği ve kullanılan uygulamalara hangi yetkilerin verildiği de önem taşıyor.
FBI, kuruluşların hassas sistemlere erişimi sınırlandırmasını ve yazılımlara verilen izinleri düzenli olarak kontrol etmesini istiyor. Açığa çıkmış kimlik bilgilerinin değiştirilmesi, şüpheli hesap hareketlerinin takip edilmesi ve olağan dışı büyüklükteki veri transferlerinin izlenmesi de kurumun önerileri arasında.
Öte yandan FBI'ın uyarısı, son günlerde yaşanan büyük çaplı hizmet kesintilerinin ardından geldi. ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) ülke genelindeki uçuşları durdurmasına yol açan iletişim sorunları, Microsoft 365 kesintisi ve JPMorgan Chase ile ilişkilendirilen bankacılık aksaklıkları da tartışmaların odağında yer aldı.