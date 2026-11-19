YAPAY ZEKÂ SALDIRILARI OTOMATİKLEŞTİRİYOR

FBI'ın açıklamasına göre ARTEX, en az ağustos ayından bu yana dünyanın farklı ülkelerindeki kuruluşlara yönelik siber saldırılarda kullanılıyor. Saldırganların hedefinde finans, kamu, teknoloji, savunma, yarı iletken, enerji, sağlık, imalat, telekomünikasyon ve hukuk sektörleri bulunuyor.

Aslında ARTEX, kuruluşların kendi sistemlerindeki güvenlik açıklarını tespit etmesi ve savunmalarını test etmesi amacıyla geliştirildi. Ancak aynı özellikler, kötü niyetli kişilerin elinde ciddi bir tehdide dönüşebiliyor. Hackerlar bu araç sayesinde ağlardaki zayıf noktaları belirleyebiliyor, güvenlik açıklarından yararlanabiliyor ve hassas verilere ulaşmaya çalışabiliyor.

Microsoft'un analizine göre yapay zekâ ajanları, güvenlik sistemlerini taramaktan tespit edilen açıkları kullanmaya ve verileri dışarı aktarmaya kadar birçok işlemi otomatik olarak gerçekleştirebiliyor.

Bu da saldırganlara aynı anda birden fazla yöntem deneme fırsatı veriyor. Daha önce uzun zaman alan sızma girişimleri, artık birkaç saat içinde tamamlanabiliyor.