SALDIRININ ARKASINDA KİMLERİN OLDUĞU BİLİNMİYOR

Siber saldırıya ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildiren ajans yönetimi, saldırganların kimliğine ilişkin henüz herhangi bir bilgiye ulaşılmadığını belirtti. AFP açıklamasında, “Bu aşamada, bu saldırının faillerinin kimliği hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz.” denildi.