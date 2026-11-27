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İstanbul
Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), siber saldırıya uğradı. Ajansın fotoğraf ve görüntü paylaşım platformu tedbir amacıyla erişime kapatılırken saldırının arkasında kimlerin olduğu henüz belirlenemedi.
Fransa merkezli haber ajansı Agence France-Presse (AFP), siber saldırının hedefi oldu. Ulusal basında yer alan haberlere göre saldırı, 25 Kasım’ı 26 Kasım’a bağlayan gece gerçekleşti. AFP yönetimi, saldırının ajansın fotoğraf ve görüntü içeriklerini paylaştığı AFP Forum platformunu hedef aldığını duyurdu.
Saldırının fark edilmesinin ardından harekete geçen ajans ekipleri, platformu korumak amacıyla sistemi devre dışı bıraktı. AFP yönetiminden yapılan açıklamada, “Tedbir amacıyla AFP Forum, geçici olarak erişime kapalı.” ifadesine yer verildi.
Siber saldırıya ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildiren ajans yönetimi, saldırganların kimliğine ilişkin henüz herhangi bir bilgiye ulaşılmadığını belirtti. AFP açıklamasında, “Bu aşamada, bu saldırının faillerinin kimliği hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz.” denildi.