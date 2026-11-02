İnternet devlerine vergi darbesi! Her gigabayt için para ödeyecekler

Fransa, teknoloji devlerinin ülkedeki internet trafiğini vergilendirmek için harekete geçti. Google, Netflix, TikTok ve Meta gibi şirketleri yakından ilgilendiren düzenleme, Ulusal Meclis'te kabul edildi. Teklife göre büyük dijital platformlar, Fransız kullanıcılara ulaştırdıkları her gigabayt veri için 0,055 euro vergi ödeyecek. 30 Ekim'de yapılan oylamada teklif, 11'e karşı 10 oyla kabul edildi. Hükümetin ve Maliye Komisyonu raportörünün itirazlarına rağmen gelecek dönem bütçesine eklenen düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Senato'nun da onayı gerekiyor.