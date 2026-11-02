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İnternet devlerine vergi darbesi! Her gigabayt için para ödeyecekler

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:56
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1
İnternet devlerine vergi darbesi! Her gigabayt için para ödeyecekler

Fransa, teknoloji devlerinin ülkedeki internet trafiğini vergilendirmek için harekete geçti. Google, Netflix, TikTok ve Meta gibi şirketleri yakından ilgilendiren düzenleme, Ulusal Meclis'te kabul edildi. Teklife göre büyük dijital platformlar, Fransız kullanıcılara ulaştırdıkları her gigabayt veri için 0,055 euro vergi ödeyecek. 30 Ekim'de yapılan oylamada teklif, 11'e karşı 10 oyla kabul edildi. Hükümetin ve Maliye Komisyonu raportörünün itirazlarına rağmen gelecek dönem bütçesine eklenen düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Senato'nun da onayı gerekiyor.

2
İnternet devlerine vergi darbesi! Her gigabayt için para ödeyecekler

GOOGLE, NETFLIX, TİKTOK VE META'YA YENİ VERGİ

Yeni verginin hedefinde, Fransa'daki kullanıcılara yüksek miktarda dijital içerik ulaştıran teknoloji şirketleri bulunuyor. Google, Netflix, TikTok ve Meta gibi platformların ödeyeceği vergi, ülkedeki kullanıcılarına aktardıkları toplam veri miktarı üzerinden hesaplanacak.

Yani şirketler ne kadar fazla internet trafiği oluşturursa ödeyecekleri vergi de o kadar artacak. Özellikle video izleme, sosyal medya kullanımı ve diğer çevrim içi hizmetlerden kaynaklanan veri trafiği, teknoloji devlerinin vergi yükünde belirleyici olacak.

3
İnternet devlerine vergi darbesi! Her gigabayt için para ödeyecekler

ŞİRKETLERİN KAZANCINA DEĞİL, VERİ TRAFİĞİNE BAKILACAK

Düzenlemenin en dikkat çekici yanı ise vergilendirme yöntemi. Şirketlerin gelirleri, kârları veya abone sayıları yerine doğrudan kullanıcılara ulaştırdıkları veri miktarı esas alınacak. Bu da özellikle yüksek çözünürlüklü video yayınları sunan ve yoğun veri trafiği oluşturan platformların daha fazla vergiyle karşılaşabileceği anlamına geliyor. Kısacası, kullanıcıların izlediği videolar ve tükettiği dijital içerikler, şirketlerin ödeyeceği vergi tutarını doğrudan etkileyecek.

4
İnternet devlerine vergi darbesi! Her gigabayt için para ödeyecekler

YILLIK 10 MİLYAR EURO GELİR BEKLENİYOR

Fransa'nın yeni vergi düzenlemesinden yıllık 10 milyar euro gelir elde etmesi bekleniyor. Ancak teklif henüz yasalaşmış değil. Ulusal Meclis'ten geçen düzenlemenin uygulanabilmesi için Senato tarafından da kabul edilmesi gerekiyor. Senato'nun onay vermesi halinde, Fransa'da faaliyet gösteren büyük teknoloji şirketleri ilk kez doğrudan kullanıcılara ulaştırdıkları internet verisinin miktarına göre vergilendirilecek.

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