İnternet devlerine vergi darbesi! Her gigabayt için para ödeyecekler

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İstanbul
Fransa, teknoloji devlerinin ülkedeki internet trafiğini vergilendirmek için harekete geçti. Google, Netflix, TikTok ve Meta gibi şirketleri yakından ilgilendiren düzenleme, Ulusal Meclis'te kabul edildi. Teklife göre büyük dijital platformlar, Fransız kullanıcılara ulaştırdıkları her gigabayt veri için 0,055 euro vergi ödeyecek. 30 Ekim'de yapılan oylamada teklif, 11'e karşı 10 oyla kabul edildi. Hükümetin ve Maliye Komisyonu raportörünün itirazlarına rağmen gelecek dönem bütçesine eklenen düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Senato'nun da onayı gerekiyor.
Yeni verginin hedefinde, Fransa'daki kullanıcılara yüksek miktarda dijital içerik ulaştıran teknoloji şirketleri bulunuyor. Google, Netflix, TikTok ve Meta gibi platformların ödeyeceği vergi, ülkedeki kullanıcılarına aktardıkları toplam veri miktarı üzerinden hesaplanacak.
Yani şirketler ne kadar fazla internet trafiği oluşturursa ödeyecekleri vergi de o kadar artacak. Özellikle video izleme, sosyal medya kullanımı ve diğer çevrim içi hizmetlerden kaynaklanan veri trafiği, teknoloji devlerinin vergi yükünde belirleyici olacak.
Düzenlemenin en dikkat çekici yanı ise vergilendirme yöntemi. Şirketlerin gelirleri, kârları veya abone sayıları yerine doğrudan kullanıcılara ulaştırdıkları veri miktarı esas alınacak. Bu da özellikle yüksek çözünürlüklü video yayınları sunan ve yoğun veri trafiği oluşturan platformların daha fazla vergiyle karşılaşabileceği anlamına geliyor. Kısacası, kullanıcıların izlediği videolar ve tükettiği dijital içerikler, şirketlerin ödeyeceği vergi tutarını doğrudan etkileyecek.
Fransa'nın yeni vergi düzenlemesinden yıllık 10 milyar euro gelir elde etmesi bekleniyor. Ancak teklif henüz yasalaşmış değil. Ulusal Meclis'ten geçen düzenlemenin uygulanabilmesi için Senato tarafından da kabul edilmesi gerekiyor. Senato'nun onay vermesi halinde, Fransa'da faaliyet gösteren büyük teknoloji şirketleri ilk kez doğrudan kullanıcılara ulaştırdıkları internet verisinin miktarına göre vergilendirilecek.