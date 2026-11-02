Matrix'i hafızadan silecekler! 30 kişiye hipnozla yeniden izletecekler

MATRİX VE INTERSTELLAR'I İLK KEZ İZLİYORMUŞ GİBİ İZLEYECEKLER

Etkinlik, 9 Kasım Pazartesi günü Hollanda'nın Lahey kentindeki Pathe Buitenhof sinemasında düzenlenecek. Katılımcılar, sinema tarihinin sevilen yapımları arasında yer alan Matrix, Se7en, La La Land ve Interstellar filmlerinden birini tercih edebilecek. Gösterimden önce hipnoterapist Victor Elzo Kraemer ile özel bir ön seans yapılacak. Ardından izleyiciler sinema salonuna alınacak ve film başlamadan hemen önce bir kez daha hipnoz uygulanacak.

Böylece katılımcıların daha önce izledikleri filmlere ilişkin anılarının geçici olarak geri planda kalması ve hikâyeyi ilk kez izliyormuş gibi deneyimlemeleri hedefleniyor.