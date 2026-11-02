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Matrix'i hafızadan silecekler! 30 kişiye hipnozla yeniden izletecekler

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:11
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Matrix'i hafızadan silecekler! 30 kişiye hipnozla yeniden izletecekler

Bir filmi ilk kez izlediğinizde yaşadığınız heyecanı yeniden hissetmek mümkün mü? Hollandalı sinema zinciri Pathe, bu soruya yanıt aramak için sıra dışı bir projeye imza atıyor. Pathe REWIND adı verilen etkinlikte 30 sinemasever, hipnoz yardımıyla sevdikleri filmleri hafızalarından geçici olarak silmeyi deneyecek. Projenin hedefi, izleyicilerin hikâyenin nasıl ilerleyeceğini ve finalde neler yaşanacağını bilmiyormuş gibi filmlerin karşısına yeniden oturmasını sağlamak.

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Matrix'i hafızadan silecekler! 30 kişiye hipnozla yeniden izletecekler

MATRİX VE INTERSTELLAR'I İLK KEZ İZLİYORMUŞ GİBİ İZLEYECEKLER

Etkinlik, 9 Kasım Pazartesi günü Hollanda'nın Lahey kentindeki Pathe Buitenhof sinemasında düzenlenecek. Katılımcılar, sinema tarihinin sevilen yapımları arasında yer alan Matrix, Se7en, La La Land ve Interstellar filmlerinden birini tercih edebilecek. Gösterimden önce hipnoterapist Victor Elzo Kraemer ile özel bir ön seans yapılacak. Ardından izleyiciler sinema salonuna alınacak ve film başlamadan hemen önce bir kez daha hipnoz uygulanacak.

Böylece katılımcıların daha önce izledikleri filmlere ilişkin anılarının geçici olarak geri planda kalması ve hikâyeyi ilk kez izliyormuş gibi deneyimlemeleri hedefleniyor.

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Matrix'i hafızadan silecekler! 30 kişiye hipnozla yeniden izletecekler

GERÇEKTEN HAFIZALARI SİLİNECEK Mİ?

Projenin en çok merak edilen noktası ise hipnozun gerçekten bir filmi unutturup unutturamayacağı. Ancak organizatörler, etkinliğin bilimsel bir deney olmadığını özellikle vurguluyor. Yani hipnoz yoluyla hafızanın silinebileceğini kanıtlamak gibi bir amaç bulunmuyor. Aslında burada hedeflenen, izleyicilere farklı bir sinema deneyimi yaşatmak. Katılımcılar filmi tamamen unutamasalar bile sevdikleri bir klasiği beyaz perdede yeniden izleme fırsatı bulacak.

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Matrix'i hafızadan silecekler! 30 kişiye hipnozla yeniden izletecekler

SİNEMAYA İLGİYİ ARTIRMAK İÇİN SIRA DIŞI YÖNTEM

Pathe REWIND, sinema zincirinin klasik filmleri yeniden seyirciyle buluşturduğu "Pathe Classics" programı kapsamında hayata geçiriliyor. Daha önce uzun filmlerde ara verilmesi gibi farklı uygulamaları deneyen şirket, bu kez hipnoz yöntemini kullanarak sinema salonlarına ilgiyi artırmayı amaçlıyor. 29 Ekim'de başvuruları sona eren etkinliğe katılacak 30 sinemaseverin yaşayacağı deneyim merak konusu. Özellikle hipnozun filmlere ilişkin anılar üzerinde nasıl bir etki yaratacağı, projenin en dikkat çekici yönünü oluşturuyor.

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