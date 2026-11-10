Petrolde savaş primi eriyor! Aramco'dan 2020'den bu yana en düşük fiyat

KÖRFEZ PETROLÜ YENİDEN PİYASAYA AKIYOR

Fiyatlardaki gerilemenin arkasında bölgedeki petrol sevkiyatlarının hızla toparlanması var. Enerji veri şirketi Kpler'in verilerine göre, Ortadoğu'dan yapılan petrol sevkiyatları, boru hatları dahil eylül ayında günlük ortalama 17,1 milyon varile ulaştı. Ekim ayında ise bu miktar günlük 16,3 milyon varil olarak gerçekleşti.

Birleşik Arap Emirlikleri, üretim ve ihracattaki artışıyla öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Ülkenin Murban petrolü ihracatı eylülde günlük 2,4 milyon varile çıkarak rekor kırdı. BAE'nin toplam ham petrol üretimi de günlük 3,9 milyon varili aşarak savaş öncesindeki seviyelerin üzerine çıktı. Irak'ta da benzer bir toparlanma görüldü. Ülkenin petrol sevkiyatları ekim ayında günlük 3,35 milyon varile yükseldi.