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İstanbul
Şili'de bir güneş enerjisi santraline düzenlenen siber saldırı, elektrik üretimini yaklaşık üç aydır durma noktasına getirdi. Ülkenin Tarapaca bölgesinde bulunan 103 MW kapasiteli Huatacondo Güneş Enerjisi Santrali ile 98 MW/312 MWh kapasiteli batarya depolama sistemi, ağustos ayında gerçekleşen saldırıdan bu yana devre dışı.
Saldırının ardından Şili Ulusal Elektrik Koordinatörlüğü, elektrik şebekesinin güvenliğini korumak amacıyla her iki tesisin de bağlantısını kesti. Ancak aradan geçen yaklaşık üç aya rağmen santralde üretim yeniden başlayamadı.
Şili Ulusal Elektrik Koordinatörlüğü'nün 14 Kasım tarihli raporu, saldırının boyutunu ortaya koydu. Raporda hem güneş enerjisi santralinin hem de batarya depolama sisteminin kullanılabilirlik oranı yüzde 0 olarak kaydedildi. Güneş enerjisi santrali yaklaşık üç aydır elektrik üretemezken henüz devreye alma aşamasında bulunan batarya depolama sistemi de kullanılamıyor.
Enerji tesislerinde dijital sistemlerin giderek yaygınlaşması, bu tür saldırıların yaratabileceği riskleri de büyütüyor. Şili'deki olay ise tek bir siber saldırının elektrik üretimini aylarca durdurabileceğini göstermesi açısından dikkat çekiyor.
Şili Ulusal Elektrik Koordinatörlüğü Siber Güvenlik Direktörü Patricio Leyton, saldırıdan etkilenen şirketten bilgi alınmasının ardından güvenlik protokolünün devreye sokulduğunu ve tesislerin şebekeden ayrıldığını açıkladı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ancak gizlilik gerekçesiyle saldırının teknik ayrıntılarını paylaşamayacaklarını bildirdi.
Bu nedenle saldırganların hangi yöntemleri kullandığı, sistemlere nasıl eriştiği ve tesisin hangi bölümlerinin etkilendiği henüz netlik kazanmadı.
Saldırının aydınlatılması amacıyla Şili Kamu Güvenliği ve Enerji bakanlıklarına iki ayrı bilgi talebi gönderildi. Taleplerde özellikle santralin uzaktan izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlayan SCADA sistemleri, uzaktan kontrol ekipmanları, elektrik koruma sistemleri, invertörler ve batarya yönetim altyapısının saldırıdan etkilenip etkilenmediği soruldu.
Ayrıca yaklaşık üç aydır süren kesintinin ekonomik boyutunun açıklanması ve santralin yeniden elektrik üretmeye başlayacağı tarihin paylaşılması istendi. Ancak söz konusu taleplere henüz yanıt verilmedi. Dolayısıyla saldırının gerçek boyutu, oluşan ekonomik kayıp ve tesisin ne zaman yeniden çalışacağı belirsizliğini koruyor.