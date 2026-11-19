SANTRALİN KULLANILABİLİRLİK ORANI YÜZDE 0'A DÜŞTÜ

Şili Ulusal Elektrik Koordinatörlüğü'nün 14 Kasım tarihli raporu, saldırının boyutunu ortaya koydu. Raporda hem güneş enerjisi santralinin hem de batarya depolama sisteminin kullanılabilirlik oranı yüzde 0 olarak kaydedildi. Güneş enerjisi santrali yaklaşık üç aydır elektrik üretemezken henüz devreye alma aşamasında bulunan batarya depolama sistemi de kullanılamıyor.

Enerji tesislerinde dijital sistemlerin giderek yaygınlaşması, bu tür saldırıların yaratabileceği riskleri de büyütüyor. Şili'deki olay ise tek bir siber saldırının elektrik üretimini aylarca durdurabileceğini göstermesi açısından dikkat çekiyor.