WhatsApp kullanıcılarına Reels müjdesi! Yeni özellik ortaya çıktı

WhatsApp daha önce kullanıcıların Instagram ve Facebook içeriklerine uygulamadan ayrılmadan erişmesini sağlayan bir işlevi duyurmuştu. Hesaplarını "Hesaplar Merkezi" üzerinden birbirine bağlayan kullanıcılar, medya seçici ile Instagram ve Facebook'taki hikayelerini, gönderilerini ve Reels videolarını görüntüleyebiliyor.