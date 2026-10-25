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WhatsApp kullanıcılarına Reels müjdesi! Yeni özellik ortaya çıktı

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 09:55
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1
WhatsApp kullanıcılarına Reels müjdesi! Yeni özellik ortaya çıktı

WhatsApp, Instagram Reels videolarını sohbetlerde paylaşmayı kolaylaştıracak bir kısayolu test etmeye başladı. Android için 2.26.42.9 Beta sürümünde ortaya çıkan özellik, uygulamanın paylaşım menüsüne özel bir Reels butonu ekliyor. Google Play Store üzerinden sunulan güncellemeyle birlikte bazı Beta kullanıcılarının erişimine açıldı.

2
WhatsApp kullanıcılarına Reels müjdesi! Yeni özellik ortaya çıktı

WhatsApp daha önce kullanıcıların Instagram ve Facebook içeriklerine uygulamadan ayrılmadan erişmesini sağlayan bir işlevi duyurmuştu. Hesaplarını "Hesaplar Merkezi" üzerinden birbirine bağlayan kullanıcılar, medya seçici ile Instagram ve Facebook'taki hikayelerini, gönderilerini ve Reels videolarını görüntüleyebiliyor.

3
WhatsApp kullanıcılarına Reels müjdesi! Yeni özellik ortaya çıktı

Ekranın üst kısmındaki açılır menüden erişilebilen ayrı bir bölümde sunulan bu özellik, hem sohbetlerde hem de durum güncellemelerinde kullanılabiliyor.

4
WhatsApp kullanıcılarına Reels müjdesi! Yeni özellik ortaya çıktı

Yeni kısayol ise Reels paylaşımını daha kolay hale getirmeyi amaçlıyor. Kullanıcıların artık medya seçiciyi açması gerekmiyor. Reels butonuna dokunarak özel paylaşım ekranına ulaşabiliyor. Ancak bu buton yalnızca WhatsApp hesabını Hesaplar Merkezi'ne bağlayan kullanıcılara gösteriliyor.

5
WhatsApp kullanıcılarına Reels müjdesi! Yeni özellik ortaya çıktı

Reels paylaşım ekranında Son İzlenenler, Kaydedilenler ve Beğenilenler olmak üzere üç sekme bulunuyor. "Son İzlenenler" sekmesi, Instagram’da yakın zamanda izlediğiniz videoları listeliyor. "Kaydedilenler" sekmesinde kaydettiğiniz, "Beğenilenler"de ise beğendiğiniz içerikler yer alıyor.

6
WhatsApp kullanıcılarına Reels müjdesi! Yeni özellik ortaya çıktı

Kullanıcılar üç sekme arasında geçiş yaparak paylaşmak istedikleri videoyu seçebiliyor. Özel ekrandan gönderi paylaşmak da mümkün.

Özelliğin kullanılması için WhatsApp hesabınızı Hesaplar Merkezi'ne bağlamanız gerekiyor. Fakat hesabınızı Instagram ve Facebook'tan ayrı tutmak istiyorsanız bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz.

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