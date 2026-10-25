WhatsApp kullanıcılarına Reels müjdesi! Yeni özellik ortaya çıktı

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İstanbul
WhatsApp, Instagram Reels videolarını sohbetlerde paylaşmayı kolaylaştıracak bir kısayolu test etmeye başladı. Android için 2.26.42.9 Beta sürümünde ortaya çıkan özellik, uygulamanın paylaşım menüsüne özel bir Reels butonu ekliyor. Google Play Store üzerinden sunulan güncellemeyle birlikte bazı Beta kullanıcılarının erişimine açıldı.
WhatsApp daha önce kullanıcıların Instagram ve Facebook içeriklerine uygulamadan ayrılmadan erişmesini sağlayan bir işlevi duyurmuştu. Hesaplarını "Hesaplar Merkezi" üzerinden birbirine bağlayan kullanıcılar, medya seçici ile Instagram ve Facebook'taki hikayelerini, gönderilerini ve Reels videolarını görüntüleyebiliyor.
Ekranın üst kısmındaki açılır menüden erişilebilen ayrı bir bölümde sunulan bu özellik, hem sohbetlerde hem de durum güncellemelerinde kullanılabiliyor.
Yeni kısayol ise Reels paylaşımını daha kolay hale getirmeyi amaçlıyor. Kullanıcıların artık medya seçiciyi açması gerekmiyor. Reels butonuna dokunarak özel paylaşım ekranına ulaşabiliyor. Ancak bu buton yalnızca WhatsApp hesabını Hesaplar Merkezi'ne bağlayan kullanıcılara gösteriliyor.
Reels paylaşım ekranında Son İzlenenler, Kaydedilenler ve Beğenilenler olmak üzere üç sekme bulunuyor. "Son İzlenenler" sekmesi, Instagram’da yakın zamanda izlediğiniz videoları listeliyor. "Kaydedilenler" sekmesinde kaydettiğiniz, "Beğenilenler"de ise beğendiğiniz içerikler yer alıyor.
Kullanıcılar üç sekme arasında geçiş yaparak paylaşmak istedikleri videoyu seçebiliyor. Özel ekrandan gönderi paylaşmak da mümkün.
Özelliğin kullanılması için WhatsApp hesabınızı Hesaplar Merkezi'ne bağlamanız gerekiyor. Fakat hesabınızı Instagram ve Facebook'tan ayrı tutmak istiyorsanız bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz.