YouTube'a yeni özellik geliyor: Uyku öncesi seyredenler çok sevecek

10 Ağustos 2024 21:09 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 21:10

YouTube, yeni özelliği duyurdu. Dev platform videoların belirli bir süre sonra otomatik olarak durmasını sağlayan yeni bir zamanlayıcı özelliğini test etmeye başladı. Bu uyku modu, hem masaüstü hem de mobil platformlarda kullanılabilecek.

Söz konusu zamanlayıcı, belirlediğiniz süre sonunda videoyu otomatik olarak duraklatmanıza olanak tanıyor. Masaüstünde, oynatma menüsünde erişilebilen bu özellik, 10, 15, 20, 30, 45 ve 60 dakika gibi çeşitli süreler arasından seçim yapmanıza imkan tanırken, ayrıca video süresine göre otomatik kapanma süresi öneren "Video Sonu" seçeneği de bulunuyor.

YouTube, uyku modu zamanlayıcı özelliğini 2 Eylül’e kadar Premium abonelerinin kullanımına sunmayı planlıyor.