Drift atıp kendini görüntüye aldırdı: 46 bin lira ceza kesildi

Kayseri'de Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde drift atarak o anlarını görüntü kaydı altına alan sürücüye ceza kesildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından plakası tespit edilen otomobile 46 bin 392 TL idari para cezası yazıldı. Öte yandan drift atan şahısların o anları bir de görüntülediği belirlendi. Drift atan ve görüntü çeken şahıslar güvenlik kamerasına yansıdı.