Ege'de gergin anlar! Türk balıkçılar Yunan balıkçıları püskürttü

Ege Denizi'nde Türk ve Yunan balıkçılar arasında gergin anlar yaşandı. Saros Körfezi açıklarında Semadirek Adası ile Enez arasında, Yunan balıkçı teknelerinin Türk balıkçıların üzerine sürmesiyle başlayan olayda, Türk balıkçılar sessiz kalmadı. Haberleşme sistemleriyle hızla organize olan Türk gırgır ve trol tekneleri, tacizde bulunan Yunan teknelerini Türk kara sularına kadar takip ederek geri püskürttü. O anlar Türk balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.