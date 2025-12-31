Soğuk kış günlerinde yürek ısıtan görüntüler! Kedileri isimleriyle çağırıp besledi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Erzincan’ın Kemah ilçesinde bir vatandaş, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan köy kedilerini besleyerek takdir topladı. Soğuk havanın etkisini artırdığı bölgede, kar yağışı sonrası aç kalan kediler için harekete geçen duyarlı vatandaş, köy içerisinde kedileri isimleriyle çağırarak bir araya topladı. Kedilerin, isimlerini duyar duymaz vatandaşın etrafında toplanması dikkat çekti. İzleyenlerin içini ısıtan görüntüler, köy halkı ve sosyal medya kullanıcılarından da büyük beğeni aldı.