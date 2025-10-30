Sokak ortasında vahşet anları kamerada! Lise öğrencilerini dövüp bıçakladılar

Adana’da 26 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’ndeki bir parkta meydana gelen olayda, lise öğrencileri, İ.D. (17), B.K. (17), ve Y.K. (17) okul çıkışı parkta oturup sohbet etmeye başladı. Gençler sohbet ettiği sıra yanlarına motosikletli 2 kişi geldi. Gençlerin yanına gelen şüpheliler, öğrencilere bir fotoğraf gösterip kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Gençlerden tanımadık cevabını alan 2 kişi kavga çıkarttı.Kavga sırasında şüpheli kişilerin arkadaşları da yardıma geldi. Üç lise öğrenci öldüresiye darp edilip bacaklarından bıçaklandı. Şüpheliler kaçarak izini kaybettirdi. Kavga anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan gençler tedavilerinin ardından taburcu oldu. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.