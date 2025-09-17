Tersten geldi, otoyolu birbirine kattı! Korku dolu anlar kamerada

Mersin'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin serbest bölge girişinde meydana gelen olayda, ters yönden gelen otomobili gören işçi servisi midibüsün sürücüsü, çarpmamak için ani fren yaparak direksiyonu kırınca bariyerlere çarptı. Kör nokta olduğu için arkadan gelen bir otomobil ile kamyonda kaza yaptı. Ciddi bir yaralanmanın olmadığı kazada maddi hasar meydana gelirken, kazaya neden olan ters yönden gelen aracın sürücüsü durmadan yoluna devam etti. Kaza anı ise yoldan geçen bir başka aracın kamerasına ise saniye saniye yansıdı.