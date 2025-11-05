Yasak, ceza dinlemeden tarlaları yaktılar! İşte o anlar

Sakarya'da hasat sezonunun ardından birçok tarla sahibinin yasağa rağmen anız yakmaya devam etmesi tehlike oluşturmaya devam ediyor. Son olarak dün gece saatlerinde Akyazı ilçesinde bir tarlada yakılan anız, itfaiye ve güvenlik güçlerini alarma geçirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yetkililer, anız yakmanın yasak olduğunu ve bu eylemi gerçekleştiren kişi veya kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını belirtti.