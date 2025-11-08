Yol kenarında bitkin halde bulunmuştu! Bozayının tedavisi sürüyor

Tarım Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde Kars Sarıkamış'ta yol kenarında yaralı ve bitkin bir halde bir bozayı buldu. Köpek saldırısına uğradığı tespit edilen bozayı Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Yapılan kontrollerde kırık tespit edilmezken, vücudunda çeşitli yara ve eziklere rastlandı. Tedavi süreci devam eden bozayı, sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak." ifadesi yer aldı.