Ankara ilçelerinin eski isimleri gün yüzüne çıktı: "Sıçanlı"yı görenler gözlerine inanamadı

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Ankara 1923 yılında başkent ilan edildi ancak tarihi çok daha eskilere dayanıyor. Bir yanda ülkenin komuta merkezine ev sahipliği yapsa da bozkır kültürünün derinlemesine hissedildiği Ankara’da bugün 25 farklı ilçe bulunuyor. Son yayınlanan çalışmada ise Ankara’nın ilçelerinin eski isimleri gün yüzüne çıktı. Bazı ilçelerin adının hiç değişmediği görülürken, özellikle “Sıçanlı” ilçesi Ankaralıları hayli şaşırttı.
Günümüzde pek çok yerleşim bölgesinin isminin zaman içerisinde değişikliğe uğrayıp bugünkü haline ulaştığı görülüyor. Coğrafi özellikler, yaşanan olaylar ve sosyo-ekonomik gelişmeler bir bölgenin ismi üzerinde etki ederken, Ankara’nın ilçelerinin eski isimleri listesi de oldukça dikkat çekti. Ortaya çıkan listede birçok ilçenin eski adına benzer şekilde kaldığı görülürken, bazı ilçelerin isimlerinin baştan aşağı değişmesi dikkat çekti. İşte Ankara’nın ilçelerinin eski isimleri…
Akyurt: Ravlı
Altındağ: Kale (tarihi bölge)
Ayaş: Ağas
Bala: Karaali Bala
Beypazarı: Lagania
Çamlıdere: Kuzveren, Şeyhler
Çankaya: Çankaya (tarihi ad)
Çubuk: Çubukabad
Elmadağ: Asi Yozgat, Küçük Yozgat
Etimesgut: Ahi Mesud
Evren: Çıkınağıl
Gölbaşı: Gölhanı
Güdül: Kirmir (tarihi bölge)
Haymana: Yabanhamam
Kahramankazan: Kazğan
Kalecik: Kalecik
Keçiören: Kiçiviran
Kızılcahamam: Yabanabad, Çorba
Mamak: Ahi Mamak
Nallıhan: Karahisar-ı Nallı
Pursaklar: Busaklar
Polatlı: Poladlı
Sincan: Sıçanlı
Şereflikoçhisar: Koçhisar
Yenimahalle: Yenişehir