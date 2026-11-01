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Ankara ilçelerinin eski isimleri gün yüzüne çıktı: "Sıçanlı"yı görenler gözlerine inanamadı

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 16:15
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Ankara ilçelerinin eski isimleri gün yüzüne çıktı: "Sıçanlı"yı görenler gözlerine inanamadı

Ankara 1923 yılında başkent ilan edildi ancak tarihi çok daha eskilere dayanıyor. Bir yanda ülkenin komuta merkezine ev sahipliği yapsa da bozkır kültürünün derinlemesine hissedildiği Ankara’da bugün 25 farklı ilçe bulunuyor. Son yayınlanan çalışmada ise Ankara’nın ilçelerinin eski isimleri gün yüzüne çıktı. Bazı ilçelerin adının hiç değişmediği görülürken, özellikle “Sıçanlı” ilçesi Ankaralıları hayli şaşırttı.

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Ankara ilçelerinin eski isimleri gün yüzüne çıktı: "Sıçanlı"yı görenler gözlerine inanamadı

Günümüzde pek çok yerleşim bölgesinin isminin zaman içerisinde değişikliğe uğrayıp bugünkü haline ulaştığı görülüyor. Coğrafi özellikler, yaşanan olaylar ve sosyo-ekonomik gelişmeler bir bölgenin ismi üzerinde etki ederken, Ankara’nın ilçelerinin eski isimleri listesi de oldukça dikkat çekti. Ortaya çıkan listede birçok ilçenin eski adına benzer şekilde kaldığı görülürken, bazı ilçelerin isimlerinin baştan aşağı değişmesi dikkat çekti. İşte Ankara’nın ilçelerinin eski isimleri…

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Ankara ilçelerinin eski isimleri gün yüzüne çıktı: "Sıçanlı"yı görenler gözlerine inanamadı

ANKARA'NIN İLÇELERİNİN ESKİ İSİMLERİ

Akyurt: Ravlı

Altındağ: Kale (tarihi bölge)

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Ankara ilçelerinin eski isimleri gün yüzüne çıktı: "Sıçanlı"yı görenler gözlerine inanamadı

Ayaş: Ağas

Bala: Karaali Bala

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Ankara ilçelerinin eski isimleri gün yüzüne çıktı: "Sıçanlı"yı görenler gözlerine inanamadı

Beypazarı: Lagania

Çamlıdere: Kuzveren, Şeyhler

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Ankara ilçelerinin eski isimleri gün yüzüne çıktı: "Sıçanlı"yı görenler gözlerine inanamadı

Çankaya: Çankaya (tarihi ad)

Çubuk: Çubukabad

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Ankara ilçelerinin eski isimleri gün yüzüne çıktı: "Sıçanlı"yı görenler gözlerine inanamadı

Elmadağ: Asi Yozgat, Küçük Yozgat

Etimesgut: Ahi Mesud

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Ankara ilçelerinin eski isimleri gün yüzüne çıktı: "Sıçanlı"yı görenler gözlerine inanamadı

Evren: Çıkınağıl

Gölbaşı: Gölhanı

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Ankara ilçelerinin eski isimleri gün yüzüne çıktı: "Sıçanlı"yı görenler gözlerine inanamadı

Güdül: Kirmir (tarihi bölge)

Haymana: Yabanhamam

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Ankara ilçelerinin eski isimleri gün yüzüne çıktı: "Sıçanlı"yı görenler gözlerine inanamadı

Kahramankazan: Kazğan

Kalecik: Kalecik

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Ankara ilçelerinin eski isimleri gün yüzüne çıktı: "Sıçanlı"yı görenler gözlerine inanamadı

Keçiören: Kiçiviran

Kızılcahamam: Yabanabad, Çorba

12
Ankara ilçelerinin eski isimleri gün yüzüne çıktı: "Sıçanlı"yı görenler gözlerine inanamadı

Mamak: Ahi Mamak

Nallıhan: Karahisar-ı Nallı

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Ankara ilçelerinin eski isimleri gün yüzüne çıktı: "Sıçanlı"yı görenler gözlerine inanamadı

Pursaklar: Busaklar

Polatlı: Poladlı

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Ankara ilçelerinin eski isimleri gün yüzüne çıktı: "Sıçanlı"yı görenler gözlerine inanamadı

Sincan: Sıçanlı

Şereflikoçhisar: Koçhisar

Yenimahalle: Yenişehir

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