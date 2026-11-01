Ankara ilçelerinin eski isimleri gün yüzüne çıktı: "Sıçanlı"yı görenler gözlerine inanamadı

Ankara 1923 yılında başkent ilan edildi ancak tarihi çok daha eskilere dayanıyor. Bir yanda ülkenin komuta merkezine ev sahipliği yapsa da bozkır kültürünün derinlemesine hissedildiği Ankara’da bugün 25 farklı ilçe bulunuyor. Son yayınlanan çalışmada ise Ankara’nın ilçelerinin eski isimleri gün yüzüne çıktı. Bazı ilçelerin adının hiç değişmediği görülürken, özellikle “Sıçanlı” ilçesi Ankaralıları hayli şaşırttı.