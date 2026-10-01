Dünya kahve günü nedir? Dünya kahve gününde hangi markalar indirimde? Dünya kahve gününe özel mesajlar 2026!

"Kahvenin kokusu, dost sohbetlerinin sıcağıyla buluşsun; 1 Ekim Dünya Kahve Günü'nüz kutlu olsun!"

"Bir yudum huzur, bir fincan kahvede saklıdır. Hayatın koşturmacasında verdiğiniz en keyifli molalar sizin olsun."

"Sabahları uykuyu unutturan, akşamları ruhumuzu dinlendiren en sadık dostumuz kahveye teşekkürler. Mutlu Kahve Günleri!"

"Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane. Tüm kahve severlerin bu özel günü kutlu olsun!"

“Dünyanın en güzel üç kokusundan biri, kesinlikle taze pişmiş kahve kokusudur."

"Çayın kalabalıkla arası iyidir, kahve ise yalnızlık ister."