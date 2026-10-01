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Kahve severlerin her yıl heyecanla beklediği Dünya Kahve Günü, 1 Ekim’de kutlanıyor. Bu kapsamda kahve tutkunlarını sevindirecek kampanyalar markalar tarafından duyuruldu. Ücretsiz kahveden 1 alana 1 bedava gibi fırsatların yer aldığı kampanyaları sizin için araştırdık. Peki, Dünya kahve günü nedir? Dünya kahve gününde hangi markalar indirimde? Dünya kahve gününe özel mesajlar 2026! İşte detaylar…
Her yıl 1 Ekim’de kutlanan Dünya Kahve Günü, 2026 yılında da kahve severlerin heyecanla beklediği günler arasında yerini aldı. Günlük hayatın artık vazgeçilmezleri arasında yer alan kahvelerin farklı markaların kampanya tarifeleriyle de gündemde yer alıyor. Kahve severlerin arama motorlarında araştırdığı Dünya Kahve Günü hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. Özellikle de kahve markalarının 1 alana 1 bedava ve ücretsiz kahve gibi kampanyaları yakından takip ediliyor. Peki, Dünya kahve günü nedir? Dünya kahve gününde hangi markalar indirimde? Dünya kahve gününe özel mesajlar 2026! İşte detaylar…
Kahve sektörünün, ücretsiz ya da kampanyaları bir şekilde kahve severlere ikram ettiği Dünya Kahve Günü, 1 Ekim günü gerçekleştiriliyor. Dünyanın dört bir yanında kahve kültürünü kutlamak isteyen kişiler 1 Ekim tarihinde kampanya yapan kahve markalarından istedikleri kahveleri alabiliyor. Dünya Kahve Günü, ilk resmi olarak 2015 yılında kutlanmaya başlamasıyla kahve tutkunlarının hizmetine sunuldu. Aslında buradaki amaç kahve tutkunlarına sevdikleri kahveleri ikram etmenin ötesinde kahve zincirlerinin sürdürebilirliğine katkı da sağlıyor.
Dünya Kahve Günü 2026 yılında 1 Ekim Perşembe günü kutlanıyor. Bu tarihle birlikte kahve zincirleri ya da kahve markaları çeşitli kampanyalarla müşterilerinin dikkatini çekiyor. Hal böyle olunca da kampanyalar merakla takip ediliyor. Genellikle de kampanyalar arasında ücretsiz kahve, 1 alana 1 bedava, ikinci üründe indirim ve belirli ürünlerin yanında kahve ikramı gibi farklı seçenekler de müşterilere sunuluyor.
Dünya Kahve Günü’nde kahve tutkunları içim kampanyalar merak konusu olurken, bazı kampanyaların sadece 1 Ekim Perşembe günü, bazılarının ise 1-2 Ekim ya da 1-7 Ekim tarihleri arasında geçerli olduğu biliniyor. Hatta ücretsiz kahve fırsatlarından yararlanmak isteyenlerin saat, uygulama, üyelik ve şube koşullarını da kontrol etmesi gerekiyor.
Mikel Coffee
Mikel Coffee’de DKG26 koduyla gelen müşteriler filtre kahve ücretsiz sunuluyor. Kampanya 1-2 Ekim tarihlerinde geçerli.
Beltur
Beltur’un kampanyasında ise espresso, filtre kahve, Americano, latte, mocha ve cappuccino seçeneklerinde 1 alana 1 bedava fırsatı veriliyor.
Bordo Artisan Bakery
1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 16.00 ve 19.00 arasında filtre kahve Americano ve latte ücretsiz olarak verilecek.
Espressolab
Dünya Kahve Günü’ne özel ücretsiz bir şekilde Türk kahvesi ikram ediliyor.
Why Coffee
Why Coffee Dünya Kahve Günü’ne özel 1 Ekim Perşembe günü tatlı alan müşterilerine kahve ikramında bulunuyor. Kampanya ise sadece mağazalarda mevcut.
Haki Coffee
Tatlı siparişlerinin yanında filtre kahve ya da Americano ikramı yapılıyor.
Mondoo Coffee
Dünya Kahve Günü’nde tatlı alan müşterilerine filtre kahve ikramında bulunuyor.
Kiraz Dondurma Waffle
1 Ekim'e özel olarak tüm tatlı çeşitlerinin yanında müşterilerin tercih ettiği kahve ikram ediliyor.
Raw'n More
1 Ekim Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Türk kahvesi ücretsiz olarak sunuluyor.
Beykoz Kahvecisi
Alaçatı Muhallebicisi
Root Coffee
Espressolab
Gua Avcılar
1 Ekim 2026 Perşembe günü Dünya Kahve Günü’nü kutlamak isteyen kişiler arama motorlarında Dünya Kahve Günü’ne özel mesajları da araştırmaya başladı. Küresel bir gelenek haline gelen 1 Ekim Dünya Kahve Günü, milyonlarca kahve severi ayrı yerde buluşturmaya devam ediyor. Bizde sizin için kahve gününe özel mesajları araştırdık. İşte kahve gününe özel mesajlar;
"Kahvenin kokusu, dost sohbetlerinin sıcağıyla buluşsun; 1 Ekim Dünya Kahve Günü'nüz kutlu olsun!"
"Bir yudum huzur, bir fincan kahvede saklıdır. Hayatın koşturmacasında verdiğiniz en keyifli molalar sizin olsun."
"Sabahları uykuyu unutturan, akşamları ruhumuzu dinlendiren en sadık dostumuz kahveye teşekkürler. Mutlu Kahve Günleri!"
"Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane. Tüm kahve severlerin bu özel günü kutlu olsun!"
“Dünyanın en güzel üç kokusundan biri, kesinlikle taze pişmiş kahve kokusudur."
"Çayın kalabalıkla arası iyidir, kahve ise yalnızlık ister."