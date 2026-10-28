Mirasçılar için e-Devlet dönemi! Borçlar tek tek sorgulanabilecek

Peki vefat eden kişinin borçları e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanır? Risk Merkezi Raporu hangi bilgileri içerir? Borca batık bir mirasla karşılaşan mirasçılar, mirası hangi şartlarda reddedebilir? Mirasın reddi için tanınan yasal süre ne zaman başlar ve bu sürenin kaçırılması hangi sonuçları doğurur?

Avukat Gizem Gonce, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e yaptığı açıklamada mirasçıların haklarını, vefat eden kişinin borçlarından kaynaklanabilecek hukuki sorumlulukları ve mirasın reddine ilişkin yasal süreleri değerlendirdi.



İşte e-Devlet’ten miras borcu sorgulama süreci, mirasçıların bilmesi gerekenler ve hak kaybı yaşamamak için dikkat edilmesi gereken kritik ayrıntılar...