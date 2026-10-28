Mirasçılar için e-Devlet dönemi! Borçlar tek tek sorgulanabilecek

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İstanbul
Yakınını kaybeden mirasçılar için süreç, yalnızca geride kalan mal varlığının paylaşılmasından ibaret değil.
Vefat eden kişinin kredi borçları, gecikmiş ödemeleri ve diğer mali yükümlülükleri de mirasçılar açısından önemli hukuki sonuçlar doğurabiliyor.
Üstelik borçların zamanında araştırılmaması ve mirasın reddine ilişkin yasal sürenin kaçırılması, mirasçıları ciddi bir sorumlulukla karşı karşıya bırakabiliyor.
Mirasçıların vefat eden yakınlarının finansal durumunu araştırmasını kolaylaştıran Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu hizmeti, e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
Bu hizmet sayesinde mirasçı olunan kişinin finansal kayıtlarına ilişkin bilgilere ulaşmak artık kolaylaşıyor.
Kredi ve borç bilgileri başta olmak üzere raporun kapsamındaki finansal kayıtlar, miras sürecinde atılacak adımlar açısından önem taşıyor.
e-Devlet üzerinden erişilebilen Risk Merkezi Raporu ile vefat eden kişinin finansal durumuna ilişkin kredi ve borç kayıtlarının yanı sıra rapor kapsamındaki çek ve senet bilgileri de sorgulanabiliyor.
Böylece mirasçılar, mirasla ilgili kararlarını verirken finansal yükümlülükler hakkında daha fazla bilgi edinme imkânı buluyor.
Ancak borçların tespit edilmesi kadar, miras karşısında hangi hukuki yolların bulunduğunu bilmek de önem taşıyor.
Özellikle mirasın reddi için öngörülen süre, mirasçıların haklarını koruyabilmesi açısından kritik rol oynuyor.
Peki vefat eden kişinin borçları e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanır? Risk Merkezi Raporu hangi bilgileri içerir? Borca batık bir mirasla karşılaşan mirasçılar, mirası hangi şartlarda reddedebilir? Mirasın reddi için tanınan yasal süre ne zaman başlar ve bu sürenin kaçırılması hangi sonuçları doğurur?
Avukat Gizem Gonce, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e yaptığı açıklamada mirasçıların haklarını, vefat eden kişinin borçlarından kaynaklanabilecek hukuki sorumlulukları ve mirasın reddine ilişkin yasal süreleri değerlendirdi.
İşte e-Devlet’ten miras borcu sorgulama süreci, mirasçıların bilmesi gerekenler ve hak kaybı yaşamamak için dikkat edilmesi gereken kritik ayrıntılar...
e-Devlet üzerinden vefat eden kişinin borçları nasıl sorgulanabilecek?
Avukat Gizem Gonce: "Türkiye Bankalar Birliği tarafından sunulan Risk Merkezi Raporu hizmeti, mirasçıların vefat eden yakınlarının finansal kayıtlarına ulaşmasını kolaylaştırıyor. e-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra arama bölümüne “Risk Merkezi Raporu Başvurusu (Mirasçısı Olduğunuz Kişi Adına)” yazılarak ilgili hizmete erişilebiliyor.
15 Ekim 2026 itibarıyla kullanıma sunulan bu hizmet sayesinde mirasçılar, başvurularını dijital ortamda gerçekleştirebiliyor. Üstelik rapor ücretsiz olarak talep edilebiliyor. Burada altını çizmek istediğim konu, finansal durumun erken araştırılmasıdır. Mirasçılar, miras bırakanın mal varlığını ve borçlarını mümkün olduğunca erken öğrenerek haklarını korumaya yönelik adımlar atabilirler."
Raporda hangi borçlar görülebilecek? Bütün borçlar ortaya çıkar mı?
Avukat Gizem Gonce: "Risk Merkezi Raporu'nda kredi limitleri ve borç bilgileri, bireysel kredi başvurularına ilişkin kayıtlar, gecikmiş telefon ve internet faturaları ile çek ve senet bilgileri gibi veriler yer alabiliyor. Ancak bu raporun, vefat eden kişinin bütün borçlarını ve mal varlığını gösteren eksiksiz bir belge olduğu düşünülmemelidir.
Örneğin bir raporda kredi borcuna ilişkin kayıt bulunması, borcun tutarının ve hukuki durumunun ayrıca incelenmesi gereğini ortadan kaldırmaz. Aynı şekilde raporda bir borcun görünmemesi de başka bir alacaklıya karşı herhangi bir yükümlülük bulunmadığını kesin olarak göstermez. Bu nedenle mirasçılar, raporu önemli bir araştırma aracı olarak değerlendirmeli; gerektiğinde bankalar, diğer alacaklılar ve ilgili kurumlar nezdinde ek inceleme yapmalıdır."
Vefat eden kişinin borçları mirasçılara geçer mi?
Avukat Gizem Gonce: "Türk hukukunda miras, yalnızca mal varlığından ibaret değildir. Miras bırakanın devredilebilir hakları ve borçları da kural olarak mirasın kapsamına girer. Türk Medeni Kanunu'nun 599. maddesi uyarınca mirasçılar, mirası bir bütün olarak kanun gereğince kazanırlar. Bu nedenle miras bırakanın borçları, mirasın reddedilmediği ve sorumluluğu etkileyen başka bir hukuki durum bulunmadığı takdirde mirasçılar açısından sonuç doğurabilir.
Özellikle borçların terekenin değerini aşması hâlinde mirasçıların kişisel mal varlıkları bakımından doğabilecek riskler dikkatle değerlendirilmelidir. Ancak her olayın hukuki sonucu aynı değildir. Borcun niteliği, mirasçılık sıfatı, mirasın reddedilip reddedilmediği ve diğer yasal koşullar birlikte incelenmelidir. Bu nedenle borçlu bir mirasla karşılaşan kişilerin yalnızca borç miktarına bakarak karar vermemesi gerekir."
Mirasın reddi için üç aylık süre ne zaman başlar?
Avukat Gizem Gonce: "Miras hukukunda en önemli konulardan biri sürelerin doğru takip edilmesidir. Türk Medeni Kanunu'nun 606. maddesine göre miras, kural olarak üç ay içinde reddedilebilir. Yasal mirasçılar bakımından süre, mirasçı olduklarını daha sonra öğrendiklerini ispat etmeleri durumu saklı kalmak üzere, miras bırakanın ölümünü öğrendikleri tarihten itibaren işlemeye başlar. Atanmış mirasçılar bakımından ise süre, ölüme bağlı tasarrufun kendilerine resmen bildirildiği tarihten başlar.
Burada sık yapılan hata, borçların e-Devlet üzerinden öğrenildiği tarihin her durumda üç aylık sürenin başlangıcı olduğunu düşünmektir. Oysa kanundaki süre başlangıcı farklı ölçütlere bağlıdır. Bu nedenle miras bırakanın ölüm tarihi, mirasçılık sıfatının öğrenilmesi ve varsa özel koşullar birlikte değerlendirilmelidir. Sürenin geçtiği düşünülüyorsa da hukuki durum incelenmeden kesin bir sonuca varılmamalıdır."
Mirasın reddi e-Devlet üzerinden yapılabilir mi?
Avukat Gizem Gonce: "Hayır. Burada iki farklı işlemi birbirinden ayırmak gerekir. e-Devlet üzerinden sunulan Risk Merkezi Raporu hizmeti, vefat eden kişinin finansal kayıtlarına ilişkin rapor başvurusu yapılmasını sağlar. Bu işlem, mirasın reddi değildir. Türk Medeni Kanunu'nun 609. maddesine göre mirasın reddi, mirasçının sözlü veya yazılı beyanıyla mirasın açıldığı yer sulh hukuk mahkemesinde gerçekleştirilir. Ret beyanının kayıtsız ve şartsız olması gerekir.
Dolayısıyla rapor almak, borç sorgulamak veya e-Devlet üzerinden başvuru yapmak mirası kendiliğinden reddetmez. Mirası reddetmek isteyen kişinin yasal usule uygun hareket etmesi gerekir. Ayrıca Türk Medeni Kanunu'nun 610. maddesi uyarınca, ret süresi içinde tereke üzerinde kanunda belirtilen sınırları aşan işlemler yapılması ret hakkını etkileyebilir. Bu nedenle mirasçılar, hukuki durumlarını değerlendirmeden tereke mallarını kendi malları gibi kullanmamalıdır."
Miras bırakanın borçları mal varlığından fazlaysa ne yapılabilir?
Avukat Gizem Gonce: "Miras bırakanın borçlarının mal varlığından fazla olması durumunda, Türk Medeni Kanunu'nun 605. maddesindeki düzenleme ayrıca önem kazanır. Kanuna göre ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmişse miras reddedilmiş sayılabilir. Bu durum uygulamada “mirasın hükmen reddi” olarak anılır.
Ancak borçların fazla olduğuna ilişkin her iddia, tek başına hükmen ret sonucunu doğurmaz. Miras bırakanın ölüm tarihindeki mali durumu, terekenin borca batık olup olmadığı ve mirasçıların davranışları somut olayın koşullarına göre incelenmelidir.
Bu nedenle böyle bir durumla karşılaşan mirasçıların, borçları ve mevcut belgeleri gecikmeden değerlendirmeleri önemlidir. Üç aylık olağan ret süresinin geçmiş olması da her olayda bütün hukuki imkânların sona erdiği anlamına gelmez; hükmen ret koşullarının oluşup oluşmadığı ayrıca incelenebilir."
Mirasçılar hak kaybı yaşamamak için nelere dikkat etmeli?
Avukat Gizem Gonce:
Özellikle miras bırakanın borçlarının yüksek olduğu veya mali durumunun bilinmediği hâllerde, herhangi bir işlem yapmadan önce hukuki değerlendirme alınması yararlı olacaktır. Yeni e-Devlet hizmeti, mirasçıların finansal bilgiye erişimini kolaylaştıran önemli bir imkân sunuyor.
Ancak asıl önemli olan, elde edilen bilgilerin doğru yorumlanması ve miras hukukundaki sürelerin kaçırılmamasıdır. Mirasçılar hem haklarını hem de üstlenebilecekleri sorumlulukları bilerek hareket etmelidir."