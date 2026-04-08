Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Evde Ispanaklı Ütü Böreği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'dan çıtır çıtır Balkan lezzeti

Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün böreklerin en lezzetli hali Ispanaklı Ütü Böreği yapıldı. Trakya ve Balkan mutfağının baş tacı olan ve kendine has tekniklerle hazırlanan Ispanaklı Ütü Böreği, fırından çıktıktan sonra çıtır çıtır ve ütü gibi dümdüz oluyor. Peki Gelinim Mutfakta'da ağızları sulandıran Ispanaklı Ütü Böreği evde nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekiyor? İşte çıtır çıtır Balkan lezzetini yakalayacağınız çok özel tarif...

Evde Ispanaklı Ütü Böreği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'dan çıtır çıtır Balkan lezzeti
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 18:00
Ütü böreği, adını hazırlık aşamasında, yufkaların üzerine bastırılarak pişirilmesinden almaktadır. Çok ince katlar şeklinde olur ve tıpkı ütülenmiş gibi dümdüz görünür. Hem görsel bir şölen sunan hem de lezzet bakımından damaklarda bağımlılık yapan Ispanaklı Ütü Böreği, Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın kazandırırken, ekran başındaki izleyici de tarifin peşine düştü. Peki evde Ispanaklı Ütü Böreği nasıl yapılır? Ispanaklı Ütü Böreği yaparken hangi malzemeler kullanılır? İşte Balkan lezzetini sofralara taşıyacak tarifin yapılış ve püf noktaları...

Gelinim Mutfakta programında popüler olan ve adını pişirme tekniğinden alan Ispanaklı Ütü Böreği'nin tarifi ve püf noktaları paylaşıldı.
Böreğin adı, yufkaların bastırılarak ütülenmiş gibi dümdüz pişirilmesinden geliyor.
Malzemeler arasında yufka, ıspanak, soğan, peynir, süt, yoğurt, sıvı yağ ve yumurta bulunuyor.
İç harcı için ıspanaklı soğanlı kavrulmuş harca lor veya beyaz peynir ekleniyor.
Sos için süt, yoğurt, sıvı yağ ve yumurta çırpılıyor, yufkalar bu sosla ıslatılıp kat kat diziliyor.
Böreğin ütülenmiş gibi düz ve çıtır olması için fırından çıktıktan sonra üzerine bez örtülüp başka bir tepsiyle ağırlık yapılıyor.
Daha çıtır olması için sosa sirke eklenebilir ve ıspanaklar çiğden kullanılacaksa tuzla ovulup suyu sıkılmalıdır.
EVDE ISPANAKLI ÜTÜ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Gelinim Mutfakta'da görüp, Ispanaklı Ütü Böreği yapmak isteyenler için gerekli malzeme listesi aşağıdaki gibidir;

Malzeme listesi:

4-5 adet günlük taze yufka

500 gr ince kıyılmış ıspanak

1 adet büyük boy soğan

150 gr lor peyniri ya da beyaz peynir

Yarım çay kaşığı karabiber, pul biber ve tuz

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Yapılışı:

Ispanaklı Ütü Böreği yapmak için ilk olarak iç harcı hazırlamanız gerekiyor. Bir tavada zeytinyağını kızdırın, yemeklik doğranmış büyük boy soğanı pembeleşene kadar kavurun. Daha sonra iyice yıkanmış ve suyu süzülmüş 500 gram ince kıyılmış ıspanağı ekleyin. Ispanaklar sönene kadar kısa süre çevirin.

Bu aşamada çok sulanmaması gerekiyor. Tuz, karabiber ve pul biberi de ekleyerek ocaktan aldıktan sonra 150 gram lor veya beyaz peyniri karıştırın ve harcı soğumaya bırakın.

Ayrı bir kapta sos için 1 su bardağı süt, yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 yumurtayı bir güzel çırpın. 4 ila 5 adet taze yufkayı tezgaha serin. Her birine sos sürüp ıspanaklı harçtan da yayarak kat kat dizin. En üst kata da sos sürdükten sonra istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

ISPANAKLI ÜTÜ BÖREĞİ YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Bu böreğin en önemli özelliği, pişirme sonrası tıpkı ütülenmiş bir şekil almasıdır. Bu görüntüyü yakalamak için, fırında 180°C’de 35-40 dakika pişirdikten sonra fırından çıkar çıkmaz üzerine temiz bir bez örtün. Ayrıca başka bir tepsiyle ağırlık yaparak 10 dakika bekletin.

Bu yöntemi yaparsanız böreğin katları birbirine iyice yapışacaktır. Ayrıca üst yüzey tamamen düzleşecek ve her lokmada çıtır çıtır yenebilecektir. Trakya ve Balkan mutfağında bu tekniğe ütüleme denmesinin sebebi tam olarak budur.

Böreğinizin daha da çıtır olması için sosun içine bir yemek kaşığı da sirke ekleyebilirsiniz. Ispanakları kavurmak yerine çiğden kullanacaksanız, tuzla ovalayıp suyunu mutlaka sıkmanız gerekiyor. Dilimlemeden önce böreğin biraz dinlenmesine izin verin, böylece katlar dağılmadan servis edebilirsiniz.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Ispanaklı harcın sulanmasını nasıl engellerim?

Ispanakları yıkadıktan sonra fazla suyunu süzün, kavururken kısık ateşte sadece sönene kadar çevirin.

Böreği önceden hazırlayıp sonra pişirebilir miyim?

Böreği hazırlayıp buzdolabında birkaç saat bekletebilirsiniz. Pişirmeden önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Marry Me Chicken nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? Gelinim Mutfakta'da yapıldı, tarifi her yerde aranıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gelinim Mutfakta Zümrüt Mantı nasıl yapılır? Yeşil rengi bu tarifle tam oturacak
