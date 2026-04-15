Saray mutfağını andıran görkemli sunumu ve etin damaklarda iz bırakan yumuşaklığıyla Tiritli Tike Kebabı, misafir sofralarının baş tacı olacak. Gaziantep'in meşhur yemeği Tiritli Tike Kebabı Gelinim Mutfakta'da yapılır yapılmaz, izleyici de tarifin detaylarını araştırır oldu. Peki Tiritli Tike Kebabı nasıl yapılır ve hangi malzemeler gerekir? Gelinim Mutfakta'da yapılan Tiritli Tike Kebabı tarifine dair merak edilen tüm detaylar haberimizde...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta'dan Tiritli Tike Kebabı tarifi! Gaziantep'in damakta iz bırakan Tiritli Tike Kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta programında tanıtılan, görkemli sunumu ve yumuşak etiyle öne çıkan Gaziantep'in meşhur Tiritli Tike Kebabı tarifi detaylarıyla paylaşıldı. Tiritli Tike Kebabı, etlerin kendi suyuyla ıslatılmış pideler üzerine servis edilmesiyle oluşur. Tarifte, etlerin lokum gibi pişmesi ve pidelerin et suyuyla doğru oranda nemlendirilmesi önemlidir. Gaziantep usulü Tiritli Tike Kebabı için kuzu kuşbaşı, tırnak pide, zeytinyağı, biber salçası, sarımsak, tuz, karabiber, kekik, pul biber, sarımsaklı süzme yoğurt, tereyağı, maydanoz ve sumaklı soğan piyazı kullanılır. Etler zeytinyağı, salça, sarımsak ve baharatlarla terbiye edilip kendi suyunda kavrulduktan sonra yumuşayana kadar pişirilir. Fırınlanarak kıtırlaştırılan pideler servis tabağına alınıp et suyuyla ıslatılır, üzerine sarımsaklı yoğurt, et ve tereyağlı sos gezdirilerek servis edilir. Tike kebabı için genellikle koyunun döş kısmından elde edilen yağlı kuzu eti tercih edilir. Pidelerin fırınlanması, et suyu döküldüğünde hamurlaşmalarını engeller.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN TİRTİKLİ TİKE KEBABI TARİFİ!

Gaziantep'in olmazsa olmaz kebaplarından Tiritli Tike Kebabı aslında iki farklı geleneksel tekniğin birleşiminden oluşur. Tike, Antep ağzında küçük parça veya kuşbaşı doğranmış et anlamına geliyor.

Tirit ise bu etlerin kendi suyuyla ıslatılmış pideler üzerine servis edilmesi sonucu oluşuyor. Gelinim Mutfakta stüdyosunda hazırlanan bu tarifte, etlerin lokum gibi pişmesi ve tırnak pidelerin et suyuyla doğru oranda nemlendirilmesi kritik rol oynuyor. Yemeğin üzerine gezdirilen sarımsaklı yoğurt ve kızgın tereyağı, Gaziantep’in o meşhur baharatlarıyla da birleşince ortaya lezzetli mi lezzetli bir kebap çıkıyor.

GAZİANTEP'İN DAMAKTA İZ BIRAKAN TİRİTLİ TİKE KEBABI NASIL YAPILIR?

Gaziantep usulü bir Tiritli Tike Kebabı yapmak sabır gerektiriyor. Etin terbiyesinde kullanılan zeytinyağı ve salça, etin hem yumuşamasını hem de kebap aromasını almasını sağlıyor. Pidelerin ise hamurlaşmaması için mutlaka fırınlanarak kıtırlaştırılması öneriliyor. İşte Tiritli Tike Kebabı yapmak için ihtiyacınız olan malzeme listesi...

Malzeme Listesi:

1 kg kuzu kuşbaşı (tike)

2-3 adet tırnak pide veya ramazan pidesi

Terbiye ve Pişirme İçin:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

3-4 diş ezilmiş sarımsak.

Tuz, karabiber, kekik ve pul biber

Üzeri İçin:

1 kase sarımsaklı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı

İnce kıyılmış maydanoz ve sumaklı soğan piyazı

Yapılışı:

Kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini zeytinyağı, biber salçası, ezilmiş sarımsak ve baharatlarla iyice harmanlayın. Mümkünse bu karışımı bir gece buzdolabında bekletin.

Terbiye olan etleri tencereye alın ve kendi suyunu salıp çekene kadar kavurun. Ardından üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyerek etler yumuşayıp lif lif ayrılacak kıvama gelene kadar pişirin. Tırnak pideleri küp küp doğrayın ve fırında 10-15 dakika kadar kıtırlaşana kadar ısıtın.

Kıtırlaşan pideleri geniş bir servis tabağına yayın. Üzerine etin sıcak suyundan bolca gezdirerek ıslatın.

Son olarak ıslanan pidelerin üzerine önce sarımsaklı yoğurdu dökün. Daha sonra pişirdiğiniz tike etlerini ekleyin. En son üzerine pul biberle kızdırılmış tereyağını da gezdirerek maydanozla süsleyin ve servise hazır. Şimdiden afiyet olsun.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Tike kebabı için hangi et seçilmelidir?

Tike kebabı için kuzu eti, özellikle de koyunun döş kısmından elde edilen yağlı et yemeğe oldukça lezzet katar.

Pideler neden fırınlanır?

Pideleri fırınlamak, et suyu döküldüğünde ekmeklerin tamamen hamur olmasını engeller.