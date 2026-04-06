Marry Me Chicken nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? Gelinim Mutfakta'da yapıldı, tarifi her yerde aranıyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün Marry Me Chicken tarifi izleyiciyle buluştu. Görüntüsü kadar lezzetiyle de dikkat çeken tarifin detayları ise ekran başındakiler tarafından yarışma boyunca merak edildi. 'Gelinim Mutfakta Marry Me Chicken nasıl yapılır?', 'Marry Me Chicken malzemeleri nelerdir?' sorusu çok fazla araştırılıyor. Peki Marry Me Chicken nasıl yapılır? İşte tüm püf noktalarıyla damak çatlatan tarif...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 16:59

'da bugün yapılan Marry Me Chicken, sosyal medyada anında gündem oldu. Kremalı, peynirli ve güneşte kurutulmuş domatesle yapılan bu lezzetli mi lezzetli bu tarif, Gelinim Mutfakta izleyicisinin ağızlarını resmen sulandırdı. Peki Marry Me Chicken nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte her yerde aranan Marry Me Chicken tarifi ve püf noktası...

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Gelinim Mutfakta'da yapılan ve sosyal medyada büyük ilgi gören Marry Me Chicken tarifi paylaşıldı.
Marry Me Chicken, kremalı, peynirli ve güneşte kurutulmuş domatesle yapılan bir tavuk yemeğidir.
Tarifin adı, tadına bakanların evlenme teklifi edecek kadar lezzetli olmasından gelmektedir.
Malzemeler arasında tavuk göğsü, krema, parmesan peyniri, güneşte kurutulmuş domates, sarımsak, kekik, pul biber, tuz, karabiber, zeytinyağı, tereyağı, un ve fesleğen bulunmaktadır.
Yapılışı, tavuk göğsünü mühürleyip, ayrı bir sos hazırlayarak tavukları sosla pişirmeyi içerir.
Tarifin püf noktası, kremalı sosun yoğun olması ve tavuğun yumuşak dokusudur.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

MARRY ME CHİCKEN NASIL YAPILIR, HANGİ MALZEMELER KULLANILIR?7

Gelinim Mutfakta'da yapılan ve sosyal medyada anında fenomen bir tarife dönüşen Marry Me Chicken, adını 'bu yemeği tadan herkes evlenme teklifi eder' efsanesinden alıyor. İşte kendi mutfağında Marry Me Chicken yapmak isteyenler için gerekli olan malzeme listesi...

MalzemeMiktar
Tavuk Göğsü2 adet
Krema1 su bardağı
Rendelenmiş Parmesan PeyniriYarım su bardağı
Güneşte Kurutulmuş DomatesYarım su bardağı
Ezilmiş Sarımsak2 diş
Kuru Kekik1 çay kaşığı
Pul BiberYarım çay kaşığı
Tuz ve Karabiberİsteğe göre
Zeytinyağı2 yemek kaşığı
Tereyağı1 yemek kaşığı
Un (Koyulaştırmak İçin)1 yemek kaşığı
Taze Fesleğen (Süsleme İçin)İsteğe göre

Yapılışı:

Marry Me Chicken tarifine öncelikle tavuk göğüslerini yataya bölüp döverek başlayın. Ardından tuz ve karabiberle iyice ovun. Daha sonra zeytinyağı ve tereyağını geniş bir tavada kızartın. Tavukları altın rengi olana kadar yaklaşık olarak 4 ila 5 dakika kadar mühürleyin.

Daha sonra tavukları tavadan alın. Aynı tavaya ince kıyılmış sarımsağı ve güneşte kurutulmuş domatesleri ekleyin ve 1 dakika kadar kavurun. Krema, kekik, pu biber ve unu da ekleyip karıştırın. Kaynamaya başladığı zaman parmesanı ilave edin. Sosu da koyu bir kıvama gelene kadar 2 ila 3 dakika daha pişirin.

Tavukları tekrar tavaya alın ve hazırladığınız sosun içinde 5 dakika kadar daha pişirin. Üzerine taze fesleğen serpip sıcak servis edin. Şimdiden afiyet olsun.

MARRY ME CHICKEN TARİFİ PÜF NOKTASI

Marry Me Chicken’ın tarifinin püf noktası, kremalı sosun yoğun olması ve tavuğun yumuşacık dokusunun bulunmasıdır. Güneşte kurutulmuş domatesler, sosa hem hafif tatlı hem de ferah bir ekşilik katar. Ayrıca pul biber ve kekik de tarifte aromayı dengeleyen detaydır.

Daha yoğun bir kıvam için un şart değildir ve kremayı kısık ateşte uzun süre çektirebilirsiniz. Tavukları mühürlerken tavayı fazla doldurmayın, aksi halde su salar ve kızarmaz.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Marry Me Chicken ismi nereden geliyor, anlamı nedir?

Yemeğin ismi, tadına bakanların 'Benimle evlenir misin?', dedirtecek kadar ,iddialı bir lezzete sahip olmasından geliyor.

Krema yerine ne kullanabilirim?

Daha hafif bir tarf isteyenler krema yerine süt ya da hindistan sütü kullanabilir.

Marry Me Chicken yanına ne gider?

Çiçek pilavı, taze makarna, fırınlanmış kuşkonmaz ya da roka salatası Marry Me Chicken yanına çok iyi giden lezzetlerdir.

