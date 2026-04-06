Marry Me Chicken nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? Gelinim Mutfakta'da yapıldı, tarifi her yerde aranıyor

Gelinim Mutfakta'da bugün yapılan Marry Me Chicken, sosyal medyada anında gündem oldu. Kremalı, peynirli ve güneşte kurutulmuş domatesle yapılan bu lezzetli mi lezzetli bu tarif, Gelinim Mutfakta izleyicisinin ağızlarını resmen sulandırdı. Peki Marry Me Chicken nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte her yerde aranan Marry Me Chicken tarifi ve püf noktası...

Özetle

MARRY ME CHİCKEN NASIL YAPILIR, HANGİ MALZEMELER KULLANILIR?7

Gelinim Mutfakta'da yapılan ve sosyal medyada anında fenomen bir tarife dönüşen Marry Me Chicken, adını 'bu yemeği tadan herkes evlenme teklifi eder' efsanesinden alıyor. İşte kendi mutfağında Marry Me Chicken yapmak isteyenler için gerekli olan malzeme listesi...

Malzeme Miktar Tavuk Göğsü 2 adet Krema 1 su bardağı Rendelenmiş Parmesan Peyniri Yarım su bardağı Güneşte Kurutulmuş Domates Yarım su bardağı Ezilmiş Sarımsak 2 diş Kuru Kekik 1 çay kaşığı Pul Biber Yarım çay kaşığı Tuz ve Karabiber İsteğe göre Zeytinyağı 2 yemek kaşığı Tereyağı 1 yemek kaşığı Un (Koyulaştırmak İçin) 1 yemek kaşığı Taze Fesleğen (Süsleme İçin) İsteğe göre

Yapılışı:

Marry Me Chicken tarifine öncelikle tavuk göğüslerini yataya bölüp döverek başlayın. Ardından tuz ve karabiberle iyice ovun. Daha sonra zeytinyağı ve tereyağını geniş bir tavada kızartın. Tavukları altın rengi olana kadar yaklaşık olarak 4 ila 5 dakika kadar mühürleyin.

Daha sonra tavukları tavadan alın. Aynı tavaya ince kıyılmış sarımsağı ve güneşte kurutulmuş domatesleri ekleyin ve 1 dakika kadar kavurun. Krema, kekik, pu biber ve unu da ekleyip karıştırın. Kaynamaya başladığı zaman parmesanı ilave edin. Sosu da koyu bir kıvama gelene kadar 2 ila 3 dakika daha pişirin.

Tavukları tekrar tavaya alın ve hazırladığınız sosun içinde 5 dakika kadar daha pişirin. Üzerine taze fesleğen serpip sıcak servis edin. Şimdiden afiyet olsun.

MARRY ME CHICKEN TARİFİ PÜF NOKTASI

Marry Me Chicken’ın tarifinin püf noktası, kremalı sosun yoğun olması ve tavuğun yumuşacık dokusunun bulunmasıdır. Güneşte kurutulmuş domatesler, sosa hem hafif tatlı hem de ferah bir ekşilik katar. Ayrıca pul biber ve kekik de tarifte aromayı dengeleyen detaydır.

Daha yoğun bir kıvam için un şart değildir ve kremayı kısık ateşte uzun süre çektirebilirsiniz. Tavukları mühürlerken tavayı fazla doldurmayın, aksi halde su salar ve kızarmaz.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Marry Me Chicken ismi nereden geliyor, anlamı nedir?

Yemeğin ismi, tadına bakanların 'Benimle evlenir misin?', dedirtecek kadar ,iddialı bir lezzete sahip olmasından geliyor.

Krema yerine ne kullanabilirim?

Daha hafif bir tarf isteyenler krema yerine süt ya da hindistan sütü kullanabilir.

Marry Me Chicken yanına ne gider?

Çiçek pilavı, taze makarna, fırınlanmış kuşkonmaz ya da roka salatası Marry Me Chicken yanına çok iyi giden lezzetlerdir.