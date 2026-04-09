Gelinim Mutfakta programının sevilen gelinleri, mısır ekmekli tiftik sote tarifiyle ekran başındaki izleyicileri mest etti. Özellikle etin tiftik gibi didik didik olmasını sağlayan yöntemler ve mısır ekmeğinin çıtırlığını koruma taktikleri, merak ediliyor. Peki Mısır ekmekli tiftik sote nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte Gelinim Mutfakta usulü mısır ekmekli tiftik sote tarifi ve tüm püf noktaları...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mısır ekmekli tiftik sote nasıl yapılır, malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta'dan tarife özel tüyo Gelinim Mutfakta programında yayınlanan ve etin tiftik gibi ayrılması ile çıtır mısır ekmeğiyle sunulan mısır ekmekli tiftik sote tarifi paylaşıldı. Tarifin ana malzemeleri dana kuşbaşı, soğan, yeşil ve kapya biber, rendelenmiş domates, sarımsak, tereyağı, sıvı yağ, tuz, karabiber, kekik, pul biber ve bayat mısır ekmeğidir. Etin tiftik gibi olması için düdüklü tencerede yüksek ateşte mühürlendikten sonra kısık ateşte 25-30 dakika pişirilmesi önerilir (normal tencerede 1.5 saat). Mısır ekmeğinin çıtır olması için bayat ekmek kullanılması veya taze ekmeğin fırında kurutulup/tavada kızartılması tavsiye edilir. Domatesleri kabuklarını soymadan rendelemek, sotenin daha kıvamlı olmasını sağlar.

MISIR EKMEKLİ TİFTİK SOTE NASIL YAPILIR?

Mısır ekmekli tiftik sote, adını etin tiftik gibi lif lif ayrılan yumuşak yapısından ve yanında sunulan çıtır çıtır mısır ekmeklerinden alıyor. Yavaş pişirme yöntemiyle hazırlanan et, soğan ve biberle de birleşince ağızlar resmen şenleniyor. Peki mısır ekmekli tiftik sote için hangi malzemelere ihtiyaç var? İşte ihtiyacınız olan tam malzeme listesi...

Malzemeler:

500 gr dana kuşbaşı

2 adet orta boy soğan

2 adet yeşil biber

2 adet kapya biber

3 adet rendelenmiş domates

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

2 adet bayat mısır ekmeği

İsteğe bağlı olarak 1 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Mısır ekmekli tiftik sote hazırlamak için öncelikle düdüklü tencereye sıvı yağ ve tereyağını alarak, kızartmaya başlayın. Daha sonra kuşbaşı etleri yüksek ateşte mühürleyin, suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Yemeklik doğranmış soğanları ve ince kıyılmış sarımsakları ekleyin, pembeleşinceye kadar soteleyin. Doğranmış yeşil biber ve kapya biberleri ilave edin, 2-3 dakika daha kavurun.

Rendelenmiş domatesleri, tuz ve baharatları ekleyin. Karıştırdıktan sonra 1 su bardağı sıcak suyu ilave ederek, düdüklü tencerenin kapağını kapatın. Dah sonra etler yumuşayana kadar yaklaşık 25 ila 30 dakika pişirin. Normal tencerede kısık ateşte 1 buçuk saat pişirebilirsiniz.

Mısır ekmeklerini küp küp doğrayın veya irice ufalayın. Tavada 1 yemek kaşığı tereyağı ile hafifçe kızartın ya da fırında yapıyorsanız 180°C’de 5 ila 6 dakika kıtır hale getirin.

Son olarak, sıcak sote harcını servis tabağına alın ve üzerine bolca kıtır mısır ekmeği parçalarını serpiştirin. İsteyen tabağına maydanoz veya taze kekikle süsleyerek, yemeğinin tadını ikiye katlayabilir.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN TARİFE ÖZEL TÜYO

Mısır ekmekli tiftik sote tarifinde etin tiftik gibi olması için önce yüksek ateşte mühürlemek gerekiyor. Daha sonra kısık ateşte uzun süre pişirmek şart.

Düdüklü tencere kullanacaksanız bile ilk mühürleme işlemini mutlaka kapağı açıkken yapmanız lazım. İkinci kritik püf noktası ise mısır ekmeğiyle ilgilidir. Bayat mısır ekmeği kullanmak, kızartma sırasında yemeğinizi daha çıtır çıtır yapar.

Eğer taze ekmek kullanacaksanız, önce fırında kurutun veya tavada az yağla çevirerek kızartın. Mısır ekmekli tiftik sote tarifinde diğer bir tüyo ise domatesleri rendelerken kabuklarını soymamaktan geçiyor. Çünkü posalı rende, sote suyunun daha kıvamlı olmasını sağlar.