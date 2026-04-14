Rize usulü hamsikoli nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'da çayın yanında tabak tabak yendi

Gelinim Mutfakta'da bugün Karadeniz rüzgarı esti. Rize ve yöresinin meşhur yemeği olan hamsikoli, tezgah başında gelinlere ter döktürürken, izleyiciler de tarifin peşine düştü. Çıtır çıtır dokusuyla damakları şenlendiren hamsikoli, Rize mutfağının adeta baş tacı. Peki evde hamsikoli nasıl yapılır? Hamsikoli için hangi malzemeler gerekiyor? İşte tüm detaylarıyla Rize usulü hamsikoli yapılışı ve gerekli malzeme listesi...

GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 19:00

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta’da 14 Nisan Salı günü gelinlerin hünerlerini sergilediği özel lezzet Hamsikoli oldu. Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan, Rize'nin meşhur hamsi yemeği, ekran başındaki izleyicinin de oldukça dikkatini çekti. Peki Rize usulü hamsikoli nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte hem pratik hem de enfes bir tat arayanlar için Rize usulü hamsikoli tarifi...

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 14 Nisan Salı günü gelinler, Rize'nin meşhur lezzeti Hamsikoli'yi yaptı.
Hamsikoli, Rize ve Artvin yöresine ait, besleyici ve lezzetli bir hamsi yemeğidir.
Tarif için 500 gr-1 kg arası kılçıkları ayıklanmış hamsi, mısır unu, pazı, pırasa, taze soğan, kuru soğan, maydanoz, dereotu, zeytinyağı veya tereyağı, sıcak su, tuz, karabiber, kuru nane ve isteğe bağlı pul biber kullanılır.
Hamsikoli, mısır ununun soğuk suyla özdeşmemesi nedeniyle sıcak su eklenerek yapılır.
Pişirme süresi fırında yaklaşık 45-60 dakikadır.
Hamsikoli'nin yöresel isimleri arasında Kapçoni cari ve Kapça mçkudi bulunur.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

RİZE USULÜ HAMSİKOLİ NASIL YAPILIR?

Hamsikoli ya da hamsili ekmek, özellikle Rize ve Artvin yöresine ait hem oldukça besleyici hem de lezzetli mi lezzetli bir hamsi yemeğidir. Gelinim Mutfakta'da çayın yanına sunulan hamsikoli, ekran başındakilerin de ağızlarını sulandırdı. İşte mutfağınızda hamsikoli yapmanız için gerekli malzeme listesi...

500 gr-1 kg arası kılçıkları ayıklanmış ve doğranmış hamsi

3 ila 4 su bardağı mısır unu

İnce kıyılmış 1 demet pazı

2-3 adet kıyılmış pırasa

1 demet ince kıyılmış taze soğan

1 adet büyük boy kuru soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

1 çay bardağı zeytinyağı ya da eritilmiş tereyağı

1 ila 1 buçuk su bardağı sıcak su

1 buçuk tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kuru nane

İsteğe bağlı pul biber

Yapılışı:

Hamsikoli yapmak için öncelikle pazı, pırasa, taze soğan ve diğer tüm yeşillikleri yıkayıp çok ince bir şekilde kıyın.
Geniş bir yoğurma kabına mısır ununu, ince kıyılmış yeşillikleri, tuzu ve baharatları alın. Üzerine zeytinyağını da ilave edin ve karıştırın.

Daha sonra kılçıkları temizlenmiş ve parçalanmış hamsileri karışıma ekleyin. Hamsilerin bu aşamada fazla ezilmemesi gerekiyor. Sıcak suyu da yavaş yavaş ekleyerek malzemeleri birbirine iyice yedirin. Hamurun ne çok cıvık ne de çok sert olması gerekiyor.

Fırın tepsisini veya geniş bir tavayı yağlayıp tabanına biraz mısır unu serpin. Hazırladığınız bu harcı tepsiye yayın ve üzerini elinizle düzeltin.

Son olarak önceden ısıtılmış 170-180 derece fırında, üzeri ve altı iyice kızarıp çıtırlaşana kadar yaklaşık olarak 45-60 dakika kadar pişirin. Şimdiden afiyet olsun.

HAMSİKOLİ NE DEMEK?

Doğu Karadeniz’in zengin mutfağında özel bir yere sahip olan hamsikoli, aslında bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. Hamsikoli veya en çok bilinen ismi hamsili ekmek, Rize’nin Ardeşen ilçesinde Lazca Kapçoni cari, Hopa yöresinde ise Kapça mçkudi olarak biliniyor. Hamsili mısır anlamına gelen bu kelimeler, zamanla Türkçeleşmiş ve bölge şivesiyle de hamsikoli halini almıştır.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Hamsikoli ekmek mi yoksa kek mi?

Hamsikoli mısır unuyla yapıldığından mısır ekmeğine benziyor. ancak içerisinde de bol sebze ve hamsi nedniyle tuzlu sebzeli kek kıvamında olur.

Hamsiler ayıklanırken kılçıkları çıkarmak şart mı?

Kesinlikle hamsi kılçıkları çıkarılmalıdır. Ayrıca hamsiler de küçük parçalara bölünmeli.

Hamsikoli hamuruna neden sıcak su ekleniyor?

Mısır unu soğuk suyla özdeşmeyebiliyor. Sıcak su ise mısır ununun hafif şişmesini sağlar.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mısır ekmekli tiftik sote nasıl yapılır, malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta'dan tarife özel tüyo
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Marry Me Chicken nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? Gelinim Mutfakta'da yapıldı, tarifi her yerde aranıyor
