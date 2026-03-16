Susamlı gevrek kandil simidi tarifi! Pastanedekileri aratmayan kıyır kıyır kandil simidini evinizde kendiniz yapın

Canınızın her çektiğinde evinizde çok kolay bir şekilde pişirebileceğiniz kıyır kıyır kandil simidini sizler için araştırdık. İster özel günlerde ister de sıradan bir günde evinizde yapıp komşularınıza dağıtabileceğiniz kıyır kıyır kandil simidi nasıl yapılır? Pastane usulü mahlepli kandil simidi tarifi! İşte kandil simidini evinizde yapmanızın en kolay yolu:

Susamlı gevrek kandil simidi tarifi! Pastanedekileri aratmayan kıyır kıyır kandil simidini evinizde kendiniz yapın
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 14:07

Kandil simitleri, her ne kadar görünümü itibariyle dışarıda yediğimiz normal simitleri andırsa da, ağza alındığında kıyır kıyır lezzetiyle lokmalar halinde kolaylıkla tüketilebilecek enfes atıştırmalıkların başında gelmektedir. Yediden yetmişe herkesin bayıla bayıla yediği kandil simitleri, çaylık aperatiflerin yanına gidebilecek en güzel lezzetlerden biridir. Pastanelerde taze haldeyken tüketildiğinde kıyır kıyır lezzetine doyum olmayan kandil simitlerini evinizde kendinizin de yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Pastanedekileri aratmayan, evde yaptığınızda herkesin hazır zannedeceği gevrek kandil simidi tarifi için yapmanız gerekenler gayet basit. Püf noktasına dikkat ettiğiniz takdirde gevrek gevrek kalacak kandil simidinin tarifini haberimizden öğrenebilirsiniz.

PASTANE USULÜ KANDİL SİMİDİ EVDE NASIL YAPILIR?

Evde yapsanız da yiyen herkesin dışarıdan hazır aldığınızı düşündürecek hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarifimiz var.

Susamlı gevrek kandil simidi tarifi! Pastanedekileri aratmayan kıyır kıyır kandil simidini evinizde kendiniz yapın

Siz de kandil simidi yemeyi çok seviyorsanız ve sürekli kandil olsun ya da olmasın dışarıda aramakla uraşmak istemiyorsanız, canınız her çektiğinde pratik bir şekilde yapabileceğiniz kandil simidi tarifini sizler için araştırdık.

SUSAMLI GEVREK KANDİL SİMİDİ TARİFİ!

MALZEMELER:

Büyük boy çay bardağı sıvı yağ
Yarım paket(yaklaşık 125 gram) oda sıcaklığında margarin
1 çorba kaşığı yoğurt
2 tane yumurta sarılar içine akları üzerine
1 buçuk çorba kaşığı sırke
1 tatlı kaşığı mahlep
1 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım paket kabartma tozu
Aldığı kadar un yaklaşık 3,5- 4 bardak kadar

ÜSTÜNE:

Yumurta akı ve bolca susam (kavrulmuş da olabilir)

YAPILIŞI:

Meşhur pastane usulü kandil simidi tarifleri için işe ilk olarak yumurta aklarını ayırmakla başlayın. Daha sonra yukarıda bahsedilen tüm hamur malzemelerini içi geniş bir kapta güzelce yoğurun.

Susamlı gevrek kandil simidi tarifi! Pastanedekileri aratmayan kıyır kıyır kandil simidini evinizde kendiniz yapın

İyi kıvamda bir hamur elde ettikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp uzunlamasına yuvarlayıp ek yerlerinden birleştirin.

Susamlı gevrek kandil simidi tarifi! Pastanedekileri aratmayan kıyır kıyır kandil simidini evinizde kendiniz yapın

Ardından ilk yumurta akına sonra da her yeri susama bulayıp tepsiye dizin. Öncesinde ısıtmış olduğunuz fırında 200 derece kadar bir sıcaklıkta kontrollü olarak pişirin.

Üstü kızarınca ya dek pişen simitleri soğumaya bırakın ve servise hazır hale getirin!

AĞIZDA ÇITIR ÇITIR DAĞILAN GEVREK KANDİL SİMİDİ TARİFİ!

Komşularınıza sıcağı sıcağına dağıtabileceğiniz, kokusuyla de tüm apartmanı saracak olan çıtır çıtır kandil simitleri ile sizde yiyenler üzerinde adeta bir lezzet patlaması yaşatabilirsiniz. Ağızda dağılan çıtır kandil simidi tarifi:

Susamlı gevrek kandil simidi tarifi! Pastanedekileri aratmayan kıyır kıyır kandil simidini evinizde kendiniz yapın

MALZEMELER:

150 g soğuk tereyağı,
2 yumurta (birinin akı üzerine sürülmek için ayrılacak),
1/2 çay bardağı sirke,
1 tatlı kaşığı tuz,
1 tatlı kaşığı mahlep,
1 çay kaşığı kabartma tozu,
2,5 su bardağı un,
Bolca susam (çiğ veya kavrulmuş )

YAPILIŞI:

Tereyağı, 1 yumurta, 1 yumurta sarısı, sirke, tuz, mahlep ve kabartma tozunu yoğurma kabına alarak güzelce yoğurun.

Susamlı gevrek kandil simidi tarifi! Pastanedekileri aratmayan kıyır kıyır kandil simidini evinizde kendiniz yapın

Unu eleyerek yavaşça koyduktan sonra ele yapışmayan kulak memesi kıvamı tutana kadar yoğurmaya devam edin.

Ceviz ebatında parçalar koparıp, ortasını parmağınızla delip halka şekli verin. Simitleri ilk olarak yumurta akına daha sonra ise susama bulayıp yağlı kağıt serili tepsiye dizin. 180 derecelik fırında üstü kızarana dek pişirin.

Susamlı gevrek kandil simidi tarifi! Pastanedekileri aratmayan kıyır kıyır kandil simidini evinizde kendiniz yapın
