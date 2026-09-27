İETT otobüsüyle çarpışan otomobil bariyerlere sürüklendi: Yaralılar var

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İstanbul
Başakşehir'de Olimpiyat Stadı Caddesi'nden Altınşehir istikametine giden otomobil ile karşı yönden gelen İETT otobüsü Yeniyol Sokak Durağı'nın yakınında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenerek bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaza yapan araçlar kaldırıldı.