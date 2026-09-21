İtfaiye kapıyı açınca acı manzarayla karşılaştılar: Yaşlı çift ölü bulundu

Saat 12.00 sıralarında Çiftehavuzlar Mahallesi Meşeli Sokak'ta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, yakınlarının 80 yaşındaki S.Y. ile 81 yaşındaki İ.B.'den uzun süre haber alamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İTFAİYE KAPITI AÇTI, ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan eve giren ekipler, yaşlı çifti hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Mahalle sakinleri, yaklaşık 1 ay önce mahalleye taşınan yaşlı çiftin kalp krizi sonucu hayatlarını kaybetmiş olabileceklerini öne sürdü. Çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.