18 Temmuz İstanbul Kadıköy Caddebostan'da yaşanan elektrik kesintisi 17.20'te sona erecek
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
18 Temmuz 2024 17:14 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 17:26
Bugün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 13 bölgeyi etkileyen elektrik kesintisi yaşanıyor. Caddebostan ve Feneryolu gibi kalabalık bölgelerde yaşanan elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini araştırmaya başladı.
18 Temmuz Perşembe günü İstanbul'un Kadıköy ilçesinin 13 bölgesinde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Vatandaşlar tarafından elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor.
18 TEMMUZ KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA
AYEDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre Kadıköy Caddebostan Mahallesi Bağdat Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanıyor.
Arıza nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin 17.20'de sona ermesi planlanıyor.
Kadıköy'ün diğer mahallelerinde yaşanan elektrik kesintileri ve sona erecekleri tarihler ise şöyle:
- Göztepe Mahallesi Gülden Sokak - 18.02'de sona erecek
- Suadiye Mahallesi Küçükağa Sokak - 19.17'de sona erecek.
- Suadiye Mahallesi Turşucu Dere Sokak
- Caferağa Mahallesi Rıhtım Sokak
- Caddebostan İskele
- Koşuyolu Mahallesi İsmailpaşa Sokak
- Feneryolu Mahallesi Yıldıray Sokak
- Osmanağa Mahallesi Rıhtım Sokak
- Acıbadem Mahallesi Arma Çıkmazı Sokak
Kaynak: TGRT HABER