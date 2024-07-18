18 Temmuz İstanbul Kadıköy Caddebostan'da yaşanan elektrik kesintisi 17.20'te sona erecek

18 Temmuz 2024 17:14 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 17:26

18 Temmuz Perşembe günü İstanbul'un Kadıköy ilçesinin 13 bölgesinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Vatandaşlar tarafından elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor.

18 TEMMUZ KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA

AYEDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre Kadıköy Caddebostan Mahallesi Bağdat Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanıyor.

Arıza nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin 17.20'de sona ermesi planlanıyor.

Kadıköy'ün diğer mahallelerinde yaşanan elektrik kesintileri ve sona erecekleri tarihler ise şöyle: