2024 YKS sonuçları ÖSYM tarafından 17 Temmuz tarihinde açıklanacak

28 Haziran 2024 00:05 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 00:04

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım başladı.

Adaylar, heyecanla bekledikleri sınav sonuçlarına odaklanmış durumda.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS için tüm oturumların sonuçları aynı gün duyurulacak.

Sonuçlar, 17 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM, sınav sonuçlarını adaylara posta yoluyla göndermeyecek.

Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi internet adresinden ya da mobil uygulamasından sınav sonuçlarına erişebilecekler.

17 Temmuz'da açıklanacak sonuçlarla, adaylar yeni bir hayata adım atmanın heyecanını yaşayacak.