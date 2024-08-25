2025 Yurt Time başvurularının ne zaman başlayacağı belli olmadı! 2024'de 22 Ocak tarihinde alınmıştı

25 Ağustos 2024 15:24 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 15:52

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt-Time projesinin başvurularının 2025 yılında ne zaman başlayacağı öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

2024-2025 eğitim-öğretim yılında KYK yurdunda kalacak öğrenciler KYK Yurt-Time projesine nasıl başvurulacağını da araştırıyor.

KYK YURT-TİME BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK Yurt-Time başvurularının 2025 yılı için ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.

2023-2024 eğitim öğretim yılı için başvurular 22-26 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı.

KYK YURT TİME NASIL BAŞVURULUR?

KYK Yurt-Time'a başvuruları e-Devlet üzerinden belirlenen tarihler arasında alınıyor.

Öğrenciler e-Devlet hesaplarına giriş yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığı bölümünün altında yer alan Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu seçeneğinden işlemleri halledebiliyor.

KYK YURT-TİME NEDİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında KYK yurtlarında kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alabiliyor.

Bu görevlendirme sayesinde öğrenciler bir taraftan gelir elde ederken diğer bir taraftan ise sporun içinde yer alıyor.

Her yurttan seçilecek olan on öğrenci günlük iki saat, haftalık ise sekiz saati geçmeyecek şekilde kendi yurtlarında görevlendiriliyor.

YURT-TİME PROJESİ KYK BURSUNU ETKİLER Mİ?

Proje kapsamında öğrencilere yapılan sigortada sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanıyor.

Yani öğrencilerin aldığı KYK Burs bu sigorta nedeniyle kesintiye uğramıyor.