Akif Kocaoğlu öldü mü? 139 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeninden kötü haber

30 Kasım 2024 14:51 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 14:57

Instagram'da paylaştığı videolar ile adından söz ettiren Akif Kocaoğlu'nun hayatını kaybettiğine dair iddialar sosyal medyada konuşulmuştu. Gelen acı haber sonrası ölüm sebebi sevenleri tarafından araştırıldı.

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Sosyal medyada motosiklet videoları paylaşarak tanınan sosyal medya fenomeni Akif Kocaoğlu'ndan üzücü haber geldi.

Instagram'da 139 bin takipçisi bulunan fenomen paylaşımları ile ilgi çekiyordu. Bir süredir haber alınamaması üzerine kayıp ilanı verilmişti.

AKİF KOCAOĞLU ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Mersin​'de kayıp ilanı verilmesinin ardından arama çalışmaları başladı. Silifke​ ilçesi Kapızlı'da meydana gelen olayda bir tekne kaptanının su üzerinen cansız bedeni gördüğünü fark etmesi ile acı haber öğrenildi.

Ekipler sahilden 5 metre açıkta olan cansız bedeni inceledikten sonra devlet hastanesi morguna kaldırdı. İncelemeler sonrasında Akif Kocaoğlu olduğu öğrenildi.

Ölüm sebebinin otopsi raporu sonrası öğrenileceği belirtilmişi.