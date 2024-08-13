Ankara’da en çok tercih edilen bölümler arasında Tıp, Hukuk, Psikoloji, Uluslararası İlişkiler ve Mühendislik yer alıyor

13 Ağustos 2024 12:26 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 12:29

YKS 2024 tercihlerinde depremzede kontenjanı devam ediyor! 19 bin 728 kişi için üniversiteler ve bölümler belirlendi

YKS 2024 tercihlerinde depremzede kontenjanı devam ediyor! 19 bin 728 kişi için üniversiteler ve bölümler belirlendi

ODTÜ, Gazi ve Hacettepe Üniversiteleriyle ün salan Ankara’da en çok tercih edilen bölümler arasında Tıp, Hukuk, Psikoloji, Uluslararası İlişkiler, Mühendislik ve İşletme gibi birçok bölüm yer alıyor.

ANKARA’DA HANGİ BÖLÜM OKUNUR? ANKARA’DA OKUNACAK BÖLÜMLER

Türkiye’nin başkenti Ankara, geniş iş imkanları sunan ve popüler bölümlerin bulunduğu üniversiteleri ile öne çıkar. Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin yer aldığı şehirde, yoğun bir öğrenci kitlesi tarafından tercih edilen birçok bölüm bulunur.

Ankara’daki popüler üniversite bölümleri şu şekildedir;

İktisat ve İşletme: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi altında yer alan İktisat, İşletme ve Maliye gibi bölümler geniş bir öğrenci kitlesine sahiptir.

Mühendislik: Ankara ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe Üniversitelerinde Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, ve Endüstri Mühendisliği bölümleri sıklıkla tercih edilmekte.

Hukuk: Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü çok sayıda öğrenciye eğitim vermesiyle popülerdir.

Tıp: Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Doktorluk bölümleriyle öne çıkar.

Eğitim Bilimleri: Gazi Üniversitesi Öğretmenlik Bölümü geniş bir öğrenci kitlesi tarafından tercih edilir.

Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler: ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün sıklıkla tercih edildiği üniversitelerden biridir.

Psikoloji: Psikoloji Bölümünde en fazla öğrenciye ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent üniversiteleri sahiptir.