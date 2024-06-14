Azerbaycan'da akraba evlilikleri yasaklandı! Türkiye ne durumda?

14 Haziran 2024 10:55 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:05

Dünya genelinde gündemini koruyan akraba evlilikleri ile ilgili yeni bir adım da Azerbaycan'dan geldi.

Resmi makamlar tarafından alınan kararla birlikte akraba evliliklerinin yasaklanmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi.

AZERBAYCAN AKRABA EVLİLİĞİ YASAKLANDI

Aynı deden olan yani kan bağı olan hala, dayı, amca ve teyze çocukları artık evlenemeyecekler.

Bu karar ile birlikte Azerbaycan akraba evlilikleri ile doğan çocuklarda görülen genetik hastalıkların önüne geçmeyi hedefliyor.

Daha önce Hollanda ve Tacikistan gibi ülkelerde de akraba evlilikleri yasaklanmıştı.

AKRABA EVLİLİKLERİNDEN DOĞAN ÇOCUKLARDA NADİR HASTALIKLAR SIK YAŞANIYOR

Uzmanlar tarafından belirtilenlere göre akraba evliliklerinde doğan çocuklara resesif genlerin aktarılma olasılığı yüksek oluyor.

Kistik fibroz, kas distrofisi ve spina bifida gibi genetik hastalıkların ve doğumsal kusurların riski artıyor.

Aynı zamanda akraba evliliklerinde düşük doğum gibi riskler de fazla oluyor.

TÜRKİYE'DE AKRABA EVLİLİĞİ ORANI KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2022 yılında açıklanan bilgilere göre 2010 yılından bu zamana kadar Türkiye'deki akraba evliliği düşüş göstermiştir.

2010 yılında akraba evliliği yüzde 5,9 olarak tespit edilirken 2017 yılında yüzde 4,4 ve 2022 yılında ise 3,9'a düşmüştür.