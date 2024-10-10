BİM 11 Ekim 2024 aktüel kataloğunda bluetooth kulaklık, motosiklet takip cihazı, Philips Airfryer, Ultralight termos ve ana kucağı yer alıyor
BİM Marketlerin internet sitesinde yayınlanan 11 Ekim aktüel tag kataloğunda Google TV, motosiklet takip cihazı, akıllı bileklik, erkek bakım seti, kablosuz speaker, mikrodalga fırın, Philips Airfryer, Ultralight termos ve blender set gibi ürünler yer alıyor.
11 Ekim Cuma günü Bim market raflarında tost makinesi, buharlı ütü, ocak üstü tost tavası, klozet üzeri raf, bebek mama sandalyesi, ana kucağı, basics önlük, bebek sütü saklama poşeti, vitamin kaşığı, çocuk masa sandalye takımı ve ip çeşitleri satışa çıkacak.
BİM 11 EKİM 2024 AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
Dijitsu 50 inç Ultra HD Google TV - 10.495 TL
Blaupunkt TWS Bluetooth Kulaklık - 699 TL
Motosiklet GPS Takip Cihazı - 3.975 TL
Fakir Erkek Bakım Seti 12 in 1 - 599 TL
Forever Kalp Ledli Masa Lambası - 199 TL
Kumtel Mini Fırın - 1.575 TL
Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın - 1.975 TL
Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge - 4.175 TL
Thermos Ultralight Termos - 690 TL
Philips Air Fryer - 4.975 TL
Range Lovell Blender Set - 1.275 TL
Eğlenceli Çocuk Atlası 229 TL
Eğitici Aktivite Masası 699 TL
Eğitici Denge Kulesi 129 TL
Eğlenceli Oyun Kumandası 279 TL
Pelüş Oyuncak Fil 259 TL
Oyuncak Robot 399 TL
Işıklı Sesli Oyuncak Gitar 499 TL
Halka Kule 129 TL
Mega Kule 109 TL
Diş Kaşıyıcı / Çıngırak 54,50 TL
Minik Arabalar 75 TL
Ahşap Tak Çak 109 TL
Bebek Mama Sandalyesi 369 TL
Ana Kucağı 739 TL
Bebek Aktivite Halısı 269 TL
Nam Nam Mama Kaşığı 89 TL
Porsiyon Mama Tabağı 379 TL
Basics Önlük 189 TL
Anne Bebek Çantası 59 TL
Bebek Ayakkabı 189 TL
2 Katlı Duvar Tipi Düzenleyici 55 TL
Küçük Boy Hurç 69 TL
Mini Boy Hurç 55 TL
Bebek Çamaşır/Oyuncak Sepeti 119 TL
Bebek Küvet Filesi 46,50 TL
Katlanabilir Bebek Küveti 399 TL
Katlanabilir Su Kovası 139 TL
Bebek Nevresim Seti 199 TL
Bebek Penye Lastikli Çarşaf 99 TL
Bebek Sepeti 105 TL
Bebek Odası Paspası ~70 cm 349 TL
Oyuncak Kutusu 99 TL
Desenli Mama Kasesi 19,50 TL
Bebek Kırlent 55 TL
Bebek 2'li Yastık Kılıfı 55 TL
Anne Sütü Saklama Poşeti 34,50 TL
Göğüs Pedi 47,50 TL
Damaklı Emzik 65 TL
Yuvarlak Uçlu Emzik 99 TL
Desenli Emzik Askısı 37,50 TL
Kızartma Tenceresi ~22 cm 279 TL
Ocak Üstü Tost Tavası 369 TL
Tava 229 TL
Süzgeçli Maşa 59 TL
Ayaklı Patisserie 229 TL
Linka Su Bardağı 3'lü 99 TL
Şelale Çay Bardağı 6'lı 129 TL
Linka Meşrubat Bardağı 3'lü 119 TL
Derin Saklama Kabı 89 TL
Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 59 TL
Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 59 TL
Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 99 TL
12 Parça Kahve Fincan Seti 449 TL
4 Katlı Modüler Raf 299 TL
Klozet Üzeri Raf/Organizer 699 TL