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BİM 11 Ekim 2024 aktüel kataloğunda bluetooth kulaklık, motosiklet takip cihazı, Philips Airfryer, Ultralight termos ve ana kucağı yer alıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
10 Ekim 2024 15:15 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 15:25
BİM 11 Ekim 2024 aktüel kataloğunda bluetooth kulaklık, motosiklet takip cihazı, Philips Airfryer, Ultralight termos ve ana kucağı yer alıyor

BİM Marketlerin internet sitesinde yayınlanan 11 Ekim aktüel tag kataloğunda Google TV, motosiklet takip cihazı, akıllı bileklik, erkek bakım seti, kablosuz speaker, mikrodalga fırın, Philips Airfryer, Ultralight termos ve blender set gibi ürünler yer alıyor.

11 Ekim Cuma günü Bimmarket​ raflarında tost makinesi, buharlı ütü, ocak üstü tost tavası, klozet üzeri raf, bebek mama sandalyesi, ana kucağı, basics önlük, bebek sütü saklama poşeti, vitamin kaşığı, çocuk masa sandalye takımı ve ip çeşitleri satışa çıkacak.

BİM 11 EKİM 2024 AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

Dijitsu 50 inç Ultra HD Google TV - 10.495 TL

Blaupunkt TWS Bluetooth Kulaklık - 699 TL

Motosiklet GPS Takip Cihazı - 3.975 TL

Fakir Erkek Bakım Seti 12 in 1 - 599 TL

Forever Kalp Ledli Masa Lambası - 199 TL

BİM 11 Ekim 2024 aktüel kataloğunda bluetooth kulaklık, motosiklet takip cihazı, Philips Airfryer, Ultralight termos ve ana kucağı yer alıyor - 1. Resim

Kumtel Mini Fırın - 1.575 TL

Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın - 1.975 TL

Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge - 4.175 TL

Thermos Ultralight Termos - 690 TL

Philips Air Fryer - 4.975 TL

Range Lovell Blender Set - 1.275 TL

BİM 11 Ekim 2024 aktüel kataloğunda bluetooth kulaklık, motosiklet takip cihazı, Philips Airfryer, Ultralight termos ve ana kucağı yer alıyor - 2. Resim

Eğlenceli Çocuk Atlası 229 TL

Eğitici Aktivite Masası 699 TL

Eğitici Denge Kulesi 129 TL

Eğlenceli Oyun Kumandası 279 TL

Pelüş Oyuncak Fil 259 TL

Oyuncak Robot 399 TL

Işıklı Sesli Oyuncak Gitar 499 TL

Halka Kule 129 TL

Mega Kule 109 TL

BİM 11 Ekim 2024 aktüel kataloğunda bluetooth kulaklık, motosiklet takip cihazı, Philips Airfryer, Ultralight termos ve ana kucağı yer alıyor - 3. Resim

Diş Kaşıyıcı / Çıngırak 54,50 TL

Minik Arabalar 75 TL

Ahşap Tak Çak 109 TL

Bebek Mama Sandalyesi 369 TL

Ana Kucağı 739 TL

Bebek Aktivite Halısı 269 TL

Nam Nam Mama Kaşığı 89 TL

Porsiyon Mama Tabağı 379 TL

Basics Önlük 189 TL

Anne Bebek Çantası 59 TL

Bebek Ayakkabı 189 TL

BİM 11 Ekim 2024 aktüel kataloğunda bluetooth kulaklık, motosiklet takip cihazı, Philips Airfryer, Ultralight termos ve ana kucağı yer alıyor - 4. Resim

2 Katlı Duvar Tipi Düzenleyici 55 TL

Küçük Boy Hurç 69 TL

Mini Boy Hurç 55 TL

Bebek Çamaşır/Oyuncak Sepeti 119 TL

Bebek Küvet Filesi 46,50 TL

Katlanabilir Bebek Küveti 399 TL

BİM 11 Ekim 2024 aktüel kataloğunda bluetooth kulaklık, motosiklet takip cihazı, Philips Airfryer, Ultralight termos ve ana kucağı yer alıyor - 5. Resim

Katlanabilir Su Kovası 139 TL

Bebek Nevresim Seti 199 TL

Bebek Penye Lastikli Çarşaf 99 TL

Bebek Sepeti 105 TL

Bebek Odası Paspası ~70 cm 349 TL

Oyuncak Kutusu 99 TL

Desenli Mama Kasesi 19,50 TL

Bebek Kırlent 55 TL

Bebek 2'li Yastık Kılıfı 55 TL

Anne Sütü Saklama Poşeti 34,50 TL

Göğüs Pedi 47,50 TL

Damaklı Emzik 65 TL

Yuvarlak Uçlu Emzik 99 TL

Desenli Emzik Askısı 37,50 TL

BİM 11 Ekim 2024 aktüel kataloğunda bluetooth kulaklık, motosiklet takip cihazı, Philips Airfryer, Ultralight termos ve ana kucağı yer alıyor - 6. Resim

Kızartma Tenceresi ~22 cm 279 TL

Ocak Üstü Tost Tavası 369 TL

Tava 229 TL

Süzgeçli Maşa 59 TL

Ayaklı Patisserie 229 TL

Linka Su Bardağı  3'lü 99 TL

Şelale Çay Bardağı 6'lı 129 TL

Linka Meşrubat Bardağı  3'lü 119 TL

Derin Saklama Kabı 89 TL

Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 59 TL

Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 59 TL

Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 99 TL

12 Parça Kahve Fincan Seti 449 TL

4 Katlı Modüler Raf 299 TL

Klozet Üzeri Raf/Organizer 699 TL

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Kaynak: TGRT Haber
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