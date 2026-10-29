Çin’in gizli uzay uçağı ilk kez görüntülendi!

ÇİN DÖRT KEZ UZAYA GÖNDERDİ, GÖREVLERİ HÂLÂ SIR

Çin, 2020 yılından bu yana gizli uzay uçağıyla dört ayrı görev gerçekleştirdi. Bu görevlerden bazıları dokuz aya kadar sürdü. Şubat ayında fırlatılan dördüncü araç ise hâlâ yörüngede bulunuyor. Pekin yönetimi, uzay uçaklarının hangi amaçlarla kullanıldığını açıklamıyor. Çin'in elinde bu araçlardan kaç tane bulunduğu da bilinmiyor.

ABD tarafında ise durum biraz daha farklı. Amerikan Uzay Kuvvetleri, dönüşümlü olarak kullandığı iki X-37B uzay uçağına sahip. Bugüne kadar sekiz görev gerçekleştiren bu araçların en uzun uçuşu iki buçuk yıl sürdü. Washington yönetimi X-37B'nin tasarımını, boyutlarını ve bazı deneylerini açıklasa da uzaydaki faaliyetlerinin büyük bölümünü gizli tutuyor.

Her iki ülkenin uzay uçakları da geleneksel roketlerin yük kaplamaları içinde fırlatılıyor. Yörüngeye ulaştıklarında uydu gibi görev yapabilen araçlar, görevleri tamamlandığında atmosfere yeniden girerek otonom biçimde piste iniş gerçekleştirebiliyor. NASA'nın Uzay Mekiği'nin daha küçük ve insansız bir versiyonunu andıran bu sistemlerin en önemli avantajı ise tekrar kullanılabilmeleri ve yörüngede manevra yapabilmeleri.