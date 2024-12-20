Diyanet 4 bin personel alacak! Başvuru şartları ve başvuru süreci duyuruldu

20 Aralık 2024 17:31 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 17:51

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada 4 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu. Diyanet’in açıklamasında başvuru şartları ve başvuru sürecine ilişkin de bilgilendirme yapıldı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine istihdam edilmek üzere 4 bin kişilik personel alımı yapılacak.

Bu kapsamda sözlü sınav ile sözleşmeli İmam Hatip alımı yapılacak.

Ayrıca alımlar için de 2024 yılı KPSS puanı göz önünde bulundurulacak.

DİYANET 4 BİN PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre;

100 Kişi İlahiyat Fakültesi Mezunu ve Hafız,

2 bin 400 Kişi İlahiyat Fakültesi Mezunu

100 Kişi İlahiyat Ön Lisans Mezunu ve İmam Hatip Lisesi ve de Hafız

200 Kişi İlahiyat Ön Lisans ve İmam Hatip Lisesi

Bin 200 İmam Hatip Lisesi ve Hafız olma şartları alacak.

Adaylardan 657 saylı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar istenecek.

DİYANET BAŞVURULAR ŞARTLARI VE TARİHLERİ NE?

Başvurularda lisans mezunları için KPSSP123, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve ortaöğretim mezunları için ise KPSSP122 puan türünden en az 50 puan şartı aranacak.

Öte yandan başvurular 30 Aralık ile 10 Ocak 2025 tarihleri arasında online olarak alınacak.

Başvurular sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.