Elon Musk açıkladı: Körlüğü tedavi etmeye hazırız

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İstanbul
Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink, beyin çipi teknolojisinde yeni bir aşamaya geçmeye hazırlanıyor. Şirketin görme engelli bireyler için geliştirdiği Blindsight adlı implantın mühendislik çalışmalarının tamamlandığını duyuran Musk, sistemin kullanıma sunulması için artık yalnızca düzenleyici onayların beklendiğini söyledi.
Blindsight'ın en dikkat çekici hedefi ise yalnızca sonradan görme yetisini kaybedenlere değil, doğuştan kör olan kişilere de görsel algı kazandırabilmek. Ancak teknolojinin insanlarda ne ölçüde başarılı olacağı henüz bilinmiyor.
Neuralink'in geliştirdiği Blindsight, gözlerin doğal görme işlevini yerine getirmek yerine görüntüleri doğrudan beyne iletmeyi amaçlıyor. Sistem, kamerayla kaydedilen görüntüleri elektriksel sinyallere dönüştürerek beynin görsel bilgileri işleyen bölgelerine aktarmayı hedefliyor. Böylece gözler aracılığıyla gerçekleşen görme sürecinden farklı, yapay bir görsel algı oluşturulması planlanıyor.
Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Blindsight'ın sağlayacağı görüşün, sağlıklı bir insanın doğal görme yetisiyle aynı olması beklenmiyor. Teknolojinin ilk aşamada daha çok silüetler ve düşük çözünürlüklü görüntüler oluşturabileceği düşünülüyor. Yine de böyle bir gelişme, hiç görmemiş ya da görme yetisini tamamen kaybetmiş kişilerin çevrelerini algılayabilmesi açısından büyük önem taşıyor.
Elon Musk, Blindsight'ın mühendislik açısından hazır olduğunu belirterek teknolojinin önündeki en önemli aşamanın düzenleyici kurumlardan alınacak izinler olduğunu ifade etti. Musk'a göre implant, doğuştan tamamen kör olan kişilerin bile görmesini sağlayabilecek potansiyele sahip.
Bununla birlikte söz konusu hedefin henüz klinik olarak kanıtlanmış bir başarı anlamına gelmediğini belirtmek gerekiyor. Sistemin insanlarda nasıl sonuç vereceği ve oluşturacağı görüntülerin ne kadar işlevsel olacağı, uygulama sürecinde netleşecek.
Neuralink, beyin implantları konusunda ilk çalışmalarını Telepathy adlı teknolojiyle başlatmıştı. Beyinden alınan sinyalleri bilgisayar komutlarına dönüştüren Telepathy, kullanıcıların fiziksel hareket gerektirmeden dijital cihazları kontrol edebilmesini sağlıyor.
İmplantı ilk kullanan kişi, düşünceleriyle bilgisayar faresinin imlecini hareket ettirebiliyordu. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Neuralink çipi taşıyan hastaların artık World of Warcraft gibi bilgisayar oyunlarını oynayabildiği bildiriliyor. Musk, X üzerinden yaptığı açıklamalarda Telepathy'nin gelecekte düşünce yoluyla çok daha hızlı iletişim kurulmasını sağlayabileceğini de savundu. Hatta veri aktarım hızının insanların konuşma ve yazma hızının çok üzerine çıkabileceğini öne sürdü.
Telepathy ile Blindsight arasındaki en önemli fark, bilginin hangi yönde aktarıldığında ortaya çıkıyor. Telepathy, beyindeki sinyalleri dışarıya aktararak bilgisayar gibi cihazların kontrol edilmesini sağlıyor. Blindsight ise tam tersini yapmayı hedefliyor. Dış dünyadan alınan görüntüler elektriksel sinyallere dönüştürülerek doğrudan beyne gönderilecek.
Aslında bu yaklaşım, tıp dünyasında kullanılan bazı nöroprotez teknolojilerine benziyor. Örneğin koklear implantlar, sesleri elektriksel sinyallere dönüştürerek işitme sinirini uyarıyor. Böylece işitme kaybı yaşayan kişilerin sesleri algılamasına yardımcı oluyor. Benzer şekilde geliştirilen duyusal nöroprotezler de dokunma hissini yeniden oluşturmak için sinir sistemine sinyaller gönderiyor.