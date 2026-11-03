Elon Musk açıkladı: Körlüğü tedavi etmeye hazırız

MUSK: DOĞUŞTAN KÖR OLANLAR DA GÖREBİLECEK

Elon Musk, Blindsight'ın mühendislik açısından hazır olduğunu belirterek teknolojinin önündeki en önemli aşamanın düzenleyici kurumlardan alınacak izinler olduğunu ifade etti. Musk'a göre implant, doğuştan tamamen kör olan kişilerin bile görmesini sağlayabilecek potansiyele sahip.

Bununla birlikte söz konusu hedefin henüz klinik olarak kanıtlanmış bir başarı anlamına gelmediğini belirtmek gerekiyor. Sistemin insanlarda nasıl sonuç vereceği ve oluşturacağı görüntülerin ne kadar işlevsel olacağı, uygulama sürecinde netleşecek.