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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 18:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM konuşması saat kaçta, ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM konuşması saat kaçta bugün merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti. BM Genel Kurulu kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak olan Erdoğan'ın dünya liderlerine hitabında Gazze'de yaşananlar, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımların gündeme gelmesi bekleniyor. Erdoğan BM konuşması ne zaman, saat kaçta? İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler konuşması öncesi detaylar…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM konuşması saat kaçta, ne zaman başlayacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 18:35

Cumhurbaşkanı , 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin kentine ulaştı. Dünya liderlerinin bir araya geldiği kapsamında Erdoğan'ın yapacağı konuşmanın gündemi kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler konuşması saat kaçta? İşte ayrıntılar…

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM konuşması saat kaçta, ne zaman başlayacak?

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a ulaştı ve konuşmasının içeriği merak ediliyor.
Erdoğan bm konuşması kaçta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap edecek.
Erdoğan bm konuşması saat kaçta, Erdoğan'ın konuşmasının Türkiye saati ile 19.20 civarı başlaması bekleniyor ve Genel Kurul'un ilk gününde dördüncü sırada söz alacak.
Konuşmanın ana gündem maddeleri arasında İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar yer alacak.
Erdoğan, 23 Eylül'de de BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği'nde konuşma yapacak.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BM GENEL KURUL'DA KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti. Erdoğan'ın ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etmesi ve çeşitli temaslarda bulunması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun ilk günü olan 22 Eylül Salı günü yani bugün kürsüye çıkacak.

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin 81'incisi, "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" temasıyla başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na 16'ncı kez hitap edecek. Erdoğan'ın Genel Kurul kapsamında gerçekleştireceği konuşmada uluslararası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM konuşması saat kaçta, ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta çeşitli temaslarda da bulunacak. Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddeleri arasında İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, 'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımların yer alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Gazze'de yaşananlara dikkat çekmesi ve uluslararası kamuoyuna bu başlıklarda mesajlar vermesi öngörülüyor.

ERDOĞAN BM KONUŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül Salı günü yani bu akşam Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuşacak. Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının Türkiye saati ile 19.20 civarı başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'un ilk gününde dördüncü sırada söz alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM konuşması saat kaçta, ne zaman başlayacak?

Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Gazze'de yaşananlar başta olmak üzere Filistin meselesi ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımların gündeme gelmesi bekleniyor. Filistin'in devlet olarak tanınması da konuşmanın ana gündem başlıkları arasında yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel gelişmeler, bölgesel meseleler ve Türkiye'nin dış politika gündemindeki başlıklara ilişkin mesajlar vermesi de öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu için geldiği New York'ta Genel Kurul konuşmasının yanı sıra çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek. Ziyaret programının önemli başlıklarından biri olan BM Genel Kurulu hitabının ardından Erdoğan'ın temaslarını sürdürmesi bekleniyor. Erdoğan'ın 23 Eylül'de de BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği'nde konuşma yapacağı bilgisi paylaşıldı.

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#filistin
#new york
#Recep Tayyip Erdoğan
#birleşmiş milletler
#genel kurul
#Aktüel
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