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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 20:04
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 20:04

File kaçta kapanıyor 2026? File market çalışma saatleri

Günlük alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, File Market çalışma saatlerini araştırıyor. Özellikle akşam saatlerinde alışveriş yapacak olanlar “File kaçta kapanıyor?” sorusuna cevap ararken, 2026 yılında File Market şubelerinin genel çalışma saatleri belli oldu.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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File kaçta kapanıyor 2026? File market çalışma saatleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 20:04
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 20:04

File Market çalışma saatleri, alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. “File kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık?” sorularına cevap arayanlar için yılı güncel çalışma saatleri merak ediliyor.

FİLE KAÇTA KAPANIYOR 2026?

File Market, 2026 yılında genel olarak 09.00'da açılıyor ve 21.00'de kapanıyor. Hafta içi ve hafta sonu File Market şubelerinde genel çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak uygulanıyor.

File kaçta kapanıyor 2026? File market çalışma saatleri

Ancak şubelerin çalışma saatlerinde konuma veya özel günlere bağlı olarak değişiklik yaşanabileceğinden, alışveriş öncesinde ilgili şubenin güncel saatlerinin kontrol edilmesi gerekiyor.

FİLE MARKET HAFTA SONU AÇIK MI?

File Market şubeleri hafta sonu da hizmet veriyor. Genel çalışma saatleri kapsamında cumartesi ve pazar günleri 09.00-21.00 arasında alışveriş yapılabiliyor.

FİLE MARKET KİMİN?

File Market, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren bir perakende market zinciridir. İlk mağazasını 2015 yılında 'da açan File Market, BİM'in farklı bir mağazacılık konsepti olarak hizmet veriyor. File Market şubelerinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik, kişisel bakım ve ev ihtiyaçlarına yönelik çeşitli ürünler de satışa sunuluyor.

FİLE AKTÜEL ÜRÜN VAR MI?

File Market'te dönemsel olarak farklı kategorilerde kampanyalı ve indirimli ürünler satışa sunulabiliyor. File aktüel ürünleri arasında gıda, temizlik, kişisel bakım, ev yaşam ve mutfak ürünleri gibi farklı seçenekler bulunabiliyor. Güncel kampanyalar ve ürünler şubelere göre değişebileceği için alışveriş öncesinde File Market'in güncel duyurularının ve mağazalardaki kampanyaların takip edilmesi öneriliyor.

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ETİKETLER
#İstanbul
#2026
#Bİm Birleşik Mağazalar A.ş.
#File Market
#Aktüel Ürün
#Aktüel
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