Göztepe Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Göztepe'den ZTK’da 2'de 2

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

06 Şubat 2025 23:08 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 23:11

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe, Gaziantep FK'yı Matsuki'nin attığı golle mağlup etti. Bu skorla birlikte Göztepe kupada 2’de 2 yapmış oldu.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Gaziantep FK'yı konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı. GÖZTEPE GAZİANTEP FK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Göztepe, Gaziantep FK'yı Matsuki'nin attığı golle 1-0 yendi. Grupta ikinci galibiyetini de elde eden Göztepe puanını 6’ya yükseltti. İlk maçını kazanan Gaziantep FK ise 3 puanda kaldı. GÖZTEPE GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı. Göztepe’ye galibiyeti getiren golü 58. dakikada Kuryu Matsuki attı. İlgili Haberler Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi? Fatih Atik CHP'nin beklediği tarihi açıkladı Fenerbahçe Beko Real Madrid'i Ataşehir'de seyircisiyle devirdi!