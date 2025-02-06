Göztepe Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Göztepe'den ZTK’da 2'de 2
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Şubat 2025 23:08 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 23:11
Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe, Gaziantep FK'yı Matsuki'nin attığı golle mağlup etti. Bu skorla birlikte Göztepe kupada 2’de 2 yapmış oldu.
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Gaziantep FK'yı konuk etti.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.
GÖZTEPE GAZİANTEP FK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Göztepe, Gaziantep FK'yı Matsuki'nin attığı golle 1-0 yendi.
Grupta ikinci galibiyetini de elde eden Göztepe puanını 6’ya yükseltti.
İlk maçını kazanan Gaziantep FK ise 3 puanda kaldı.
GÖZTEPE GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ
İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Göztepe’ye galibiyeti getiren golü 58. dakikada Kuryu Matsuki attı.
Kaynak: TGRT Haber