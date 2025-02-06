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Göztepe Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Göztepe'den ZTK’da 2'de 2

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Şubat 2025 23:08 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 23:11
Göztepe Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Göztepe&#039;den ZTK’da 2&#039;de 2

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe, Gaziantep FK'yı Matsuki'nin attığı golle mağlup etti. Bu skorla birlikte Göztepe kupada 2’de 2 yapmış oldu.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.

Göztepe Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Göztepe'den ZTK’da 2'de 2 - 1. Resim

GÖZTEPE GAZİANTEP FK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Göztepe, Gaziantep FK'yı Matsuki'nin attığı golle 1-0 yendi.

Grupta ikinci galibiyetini de elde eden Göztepe puanını 6’ya yükseltti.

İlk maçını kazanan Gaziantep FK ise 3 puanda kaldı.

Göztepe Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Göztepe'den ZTK’da 2'de 2 - 2. Resim

GÖZTEPE GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ

İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Göztepe’ye galibiyeti getiren golü 58. dakikada Kuryu Matsuki attı.

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Kaynak: TGRT Haber

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