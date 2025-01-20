Inter Empoli maçı kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu’nun karşılaşmada oynayıp oynamadığı merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

20 Ocak 2025 00:51 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 00:53

Serie A'da Inter ikinci yarıda bulduğu gollerle Empoli'yi yendi ve zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun forma şansı bulup bulmadığı da merak konusu oldu.

Inter, Serie A'nın 21. haftasında Empoli'yi konuk etti. Karşılaşmada gözler A Milli Takım oyuncusu Hakan Çalhanoğlu’ndaydı. INTER EMPOLİ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Inter ikinci yarıda bulduğu gollerle Empoli'i 3-1 yendi. Martinez, 55. dakikada maçtaki ilk golü kaydetti. Dumfries, 79'da aradaki farkı 2'ye çıkardı. Empoli'de Esposito, 84'te umut veren golü attı ve takımın maçtan düşmediğini gösterdi. Bundan 5 dakika sonra ise Marcus Thuram skoru belirleyen golü attı. HAKAN ÇALHANOĞLU MAÇA ÇIKTI MI? Inter, bu skorla puanını 47 yaptı ve lider Napoli ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Öte yandan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu devam eden sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer alamadı. İlgili Haberler Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu İtalya’da ayın futbolcusu seçildi! Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter farklı kazandı