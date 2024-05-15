Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Gökçiçek karakterini İpek Erdem oynuyor

15 May 2024 09:46 - Güncelleme : 15 May 2024 10:27

Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 10 Haziran tarihinde sezon finali yapacak.

Sezon finalinden önce ise dizinin kadrosuna Gökçiçek karakteri ile İpek Erdem'in katılacağı ortaya çıktı.

Gökçiçek karakterinin kim olduğu ve İpek Erdem'in hayatı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor.

Gökçiçek karakteri dizide Arslanşah'ın eşi olarak yer alıyor.

Karakter Arslanşah'ın hırsını kullanarak Nureddin'in üzerinde hakimiyet kurmaya çalışacak.

İpek Erdem, 16 Mart 1984 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

Teknik direktör Haluk Erdem ve Emine Akbaş'ın kızı olan ünlü isim 1995 yılında Bursa Belediye Konservatuvarı'nda Türk Sanat Müziği eğitimi aldı.

1996 yılında ise Bursa Devlet Tiyatrosuna bağlı Osmaniye Kültür Merkezi'nde ilk oyunculuk eğitimini gördü.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı.

Üniversitenin ilk yılında Gani Müjde ile tanışarak adını duyuracağı Hayat Bilgisi dizisinde Barbie takma adlı karakteri oynamaya başladı.

İpek Erdem'in rol aldığı bazı yapımlar ise şöyle: