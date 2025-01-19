Manchester United Brighton maçı kaç kaç bitti? Brighton rakibini 3 golle devirdi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

19 Ocak 2025 20:06 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 20:27

Premier Lig'in 22'nci haftasında Brighton, Manchester United'ı deplasmanda 3 golle mağlup etti. Manchester United bu karşılaşmada da kötü gidişata bir dur diyemedi.

Manchester United Premier Lig'de kendi sahasında Brighton'a yenildi. Kırmızı Şeytanlar bu sezon onuncu mağlubiyetini yaşamış oldu. MANCHESTER UNİTED BRİGHTON MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Premier Lig'in 22'nci haftasında Manchester United, Brighton ile karşı karşıya geldi. Brighton, Manchester United deplasmanından 3-1 galip ayrıldı. Premier Lig'de üst üste ikinci galibiyetini kazanan Brighton puanını 34 yaptı. Ligde 10. yenilgisini yaşayan Manchester United ise 26 puanda kaldı. MANCHESTER UNİTED BRİGHTON MAÇ ÖZETİ Dakika 5’te Brighton, Minteh'in golüyle öne geçti. Bruno Fernandes’in, 23. dakikada penaltı golüyle maça denge geldi. Brighton’un ikinci yarıda gollerini 60'ta Mitoma, 76'da Rutter kaydetti. İlgili Haberler Liverpool Manchester United maçı kaç kaç bitti? Dev maçta gol düellosu Altay Bayındır için maçın hayvanı benzetmesi! Cevabı gecikmedi