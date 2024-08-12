Mersin Bozyazı'da orman yangınına havadan da destek veriliyor

12 Ağustos 2024 11:17 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:22

Eyüpsultan’da yangın paniği: Alevlere teslim oldu!

Eyüpsultan’da yangın paniği: Alevlere teslim oldu!

Son dakika | Rusya'nın ilhak ettiği bölgedeki Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı

Son dakika | Rusya'nın ilhak ettiği bölgedeki Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı

Türkiye'nin birçok ilçesinde yaz ayının gelmesiyle beraber orman yangınları artarken bugün de Mersin'de çıktı. Dumanların yükselmesinin ardından vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

MERSİN BOZYAZI SON DAKİKA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

12 Ağustos günü çıkan yangın henüz söndürülemezken havadan da destek sağlanıyor.

Mersin Bozyazı orman yangınının sebebi henüz bilinmezken ekipler olay yerinde söndürme çalışmalarına devam ediyor.

MERSİN YANGIN NEREDE, NEDEN ÇIKTI 12 AĞUSTOS?

Karaisalı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangında müdahaleler devam ederken Çirkin bölgesinde çıkan yangın yerinin yüksek olmasından dolayı 2 helikopter de havadan destek sağlıyor.

Mersin'e Anamur ilçesinde de takviye ekipleri gelirken çalışmalar sürüyor.