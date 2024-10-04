Meteoroloji'ye göre bu hafta sonu (5 - 6 Ekim) İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar artıyor

04 Ekim 2024 14:12 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 14:31

MGM tarafından paylaşılan verilere göre bu hafta sonu havanın nasıl olacağını öğrenebiliyoruz. 5 - 6 Ekim Cumartesi ve Pazar günlerinin hava durumu bilgilerine Meteoroloji üzerinden erişiyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu plan yapacak olanlar ise haritadaki dereceleri kontrol ediyor.

4 Ekim günü hava durumu MGM tarafından paylaşılıyor. Bu hafta sonu keyifli vakit geçirmek için plan yapan vatandaşlar ise 5-6 Ekim hafta sonu hava durumunun nasıl olacağını veriler aracılığıyla öğreniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü cumartesi ve pazar günü İstanbul, Çanakkale, İzmir, Ankara, Balıkesir'de havanın nasıl olacağını Türkiye geneli haritası ile yayımlıyor.

BU HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK 5-6 EKİM 2024?

5 Ekim Cumartesi ve 6 Ekim Pazar günü hava sıcaklıkları ve yağmur durumu tahminleri paylaşıldı.

MGM tarafından paylaşılan haritaya göre hafta sonu 5 Ekim'de Türkiye genelinde hava güneşli olacak. İstanbul'da sıcaklıklar 28 derecelerde seyir ederken Ankara'da 26 - 28 derece aralığında devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde yağışlı havanın hakim olduğu ülkemizde yaz günlerden kalma bir gün yaşayacağımız tahmin ediliyor.

Türkiye'nin Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Bölgelerinde hava sıcaklıklarında artış yaşanırken güneşli hava hakim olacak.

6 Ekim Pazar günü de sıcaklıklar aynı derecelerde seyir ederken Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerine yağışlı hava bekleniyor. Kırklareli'nde sıcaklık 23, Edirne'de 28 ve Tekirdağ'da 25 derece olacak.

ANKARA, ÇANAKKALE, SAMSUN HAVA DURUMU 4 EKİM 2024

Haftanın son iş günü olan cuma gününde Türkiye genelinde hava durumu güneşli olarak ilerliyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildi. Bazı bölgelerde zaman zaman pus ve sis olurken genel olarak güneşli ve ılık bir havanın hakim olması bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU 5-6 EKİM

İstanbul'da cumartesi günü 09.00 ile 12.00 aralığında sıcaklıklar 25 derece olurken 12.00 ile 15.00 aralığında 28 dereceye kadar çıkacak.

18.00 civarında 26 derece olan sıcaklıklar geceye doğru 2-3 derece düşecek. Pazar günü beklenen sıcaklık değerleri en düşük 16 ve en yüksek 26 derece olacak.