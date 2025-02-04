MTA Türkiye deprem haritası güncellendi mi? Ege Denizindeki depremlerin ardından deprem haritası araştırma konusu oldu

04 Şubat 2025 20:15 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 20:32

Ege Denizi'nde art arda yaşanan depremler sonrası Türkiye deprem haritası fay hattı sorgulama MTA 2025 ekranı merak edilir oldu. Depremlerin Türkiye’yi etkileyip etkilemeyeceğini merak eden vatandaşlar harita üzerinde fayları araştırmaya koyuldu.

Ege Denizi’nin Santorini açıklarında son bir hafta deprem hareketliliği yaşanırken, bölgenin Türkiye’ye yakınlığı nedeniyle vatandaşlar deprem riskini merak etmeye başladı.

Bazı uzmanlara göre depremlerin Türkiye’ye bir etkisi beklenmezken bazıları ise farklı ihtimalleri gündeme getiriyor.

MTA TÜRKİYE DEPREM HARİTASI GÜNCELLENDİ Mİ?

Santorini bölgesinde şu ana kadar 400'den fazla deprem kaydedildi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) hazırladığı Diri Fay Hatları ve çevrim içi yer bilimleri portalıyla Türkiye'nin sismik hareketlerini resmediyor.

https://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/yenilenmis-diri-fay-haritalari üzerinden fayları kontrol edebilirsiniz.

EGE DENİZİ'NDE TSUNAMİ OLUR MU?

400’den fazla depremin kaydedildiği bölgede son olarak 4.9 büyüklüğünde de deprem kaydedildi.

Deprem bölgesi Muğla ve Aydın’a yakın.

Prof. Dr. Naci Görür ise bölgeye yakın bir noktada kırılma olursa oluşacak tsunaminin Türkiye’yi de etkileyebileceğini dile getiriyor.