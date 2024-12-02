O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu mu? O isimler konuşuluyor

02 Aralık 2024 16:45 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 17:03

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve sevilerek izlenen O Ses Türkiye programı 2025 yılında ekranlara geliyor. Bu sezonda jüri koltuğunda oturacak olan isimler ise seyircilerin gündemine yerleşti. Yayınlanan fragmanla beraber başvuruların başladığı ilan edilmişti.

O Ses Türkiye 2025 jürisi belli oldu! Geri sayım başladı

O Ses Türkiye 2025 jürisi belli oldu! Geri sayım başladı

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor, Masterchef ve O Ses Türkiye​ programları her yıl izleyici tarafından yakından takip ediliyor.

Kanal tarafından yayınlanan fragman seyirciyi sevindirirken jürilerin kim olacağı bekleniyor. Sosyal medyada ise çeşitli isimler iddia edildi.

O SES TÜRKİYE 2025 JÜRİLER KİM, BELLİ OLDU MU?

Şu an ekranlarda yer alan Masterchef programı sonrası seyirci ile buluşması beklenen O Ses Türkiye 2025'in jürileri henüz resmi olarak duyurulmadı.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre jüri​ koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş​, Murat Boz​ ve Sinan Akçıl yer alacak. Sosyal medyada çıkan iddiaların doğruluğu olmazken gelecek olan resmi duyuru bekleniyor.

O SES TÜRKİYE 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevilen programın başlangıç tarihi henüz duyurulmazken genel olarak Tv8 ekranlarında program başlama akışı sırasıyla devam ediyor. Şu an gündemde yer alan Masterchef programının sona ermesiyle beraber yeni sezon bölümlerinin yayınlanacağı tahmin ediliyor.

O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI PROGRAMI OLACAK MI?

Her yıl Yılbaşına özel bölüm yayınlayan O Ses Türkiye'nin başlangıç tarihi henüz bilinmiyor bu nedenle yılbaşı özel bölümüne dair de bilgi bulunmuyor. Fakat her sene yayınlanmasından dolayı bu yıl da özel bölüm olması bekleniyor. Gözler kanaldan gelecek olan duyuruya çevrildi.