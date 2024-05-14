Öğretmenlik Meslek Kanunu gelecek hafta TBMM gündeminde olacak

14 May 2024 22:55 - Güncelleme : 15 May 2024 00:35

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine geleceği duyurdu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin haklarından, sorumluluklarına kadar geniş bir yelpazede düzenlemeler içerecek.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Bakan Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öğretmenlere uygulanan şiddete karşı yeni tedbirlerin yer aldığı taslağında 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun gelecek hafta TBMM gündemine geleceğini" dedi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin atamaları, mesleki gelişimleri ve kariyer basamaklarında ilerlemeleri gibi konuları düzenleyecek.

Bir başka konu ise, bu düzenleme öğretmenlik mesleğinin tanımından itibarının yükseltilmesine kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içerecek.